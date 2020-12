STF impede Maia e Alcolumbre de rasgar a Constituição para serem reeleitos

Deu para trás toda armação dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, de fazer o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizá-los a desrespeitar a Constituição para disputar a reeleição. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Por maioria, em plenário virtual, os ministros decidiram que os dois não podem se candidatar à reeleição para os postos, simplesmente por ser inconstitucional.