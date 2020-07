SSP-AM realiza última fase do treinamento para lançar o ‘Rocam Motos’

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) iniciou, nesta terça-feira (14/07), a Instrução de Nivelamento e Adaptação para os policiais militares que vão atuar no programa Rocam Moto. Esta é a última etapa de qualificação antes do lançamento oficial do programa pelo governador Wilson Lima. Mais de 80 policiais militares participaram do treino, que ocorreu no estacionamento da SSP, no shopping Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, o programa vai dar maior mobilidade à atuação da Polícia Militar nos corredores comerciais de Manaus. A expectativa é que o Rocam Moto entre em funcionamento no mês de agosto.

“A Rocam já teve esse trabalho de Rocam Motos. Foi interrompido há muitos anos, e nós estamos voltando agora com ele, com uma nova roupagem, com motos muito melhores, motos com 650 cilindradas, onde o pessoal passa por todo o treinamento. Já era pra estar atuando na cidade, mas infelizmente, com a questão do coronavírus e alguns equipamentos de proteção individual, que não tinham chegado, foi necessário postergar o lançamento”, afirmou o titular da SSP.

O secretário disse que a preparação para o projeto do governador Wilson Lima iniciou em 2019, com a seleção e treinamento do efetivo policial em diversos cursos de especialização para atuação em motocicleta. “Essa atuação em motocicleta dará muita mobilidade para os policiais atuarem na pronta-resposta às ocorrências nas zonas comerciais”.

O coordenador do treinamento, capitão Rafael Murta, explicou que a preparação dos policiais é indispensável para o êxito do programa. Além do treinamento tático, nessa fase, eles estão aprendendo a utilizar a motocicleta que será empregada na nova rotina de trabalho. “Cada moto tem características ciclísticas, então, aqui é uma pista de maleabilidade nesse momento, onde o piloto vai ter a oportunidade de checar os pontos de curva, grau de inclinação da moto, peso da moto, vai estar se acostumando com as manobras, com esta motocicleta”, explicou.

Além de pilotar o veículo, os policiais militares também testaram os equipamentos de proteção individual que fazem parte do fardamento da guarnição do Rocam Motos, como capacetes diferenciados, joelheiras e braceletes.

