SSP-AM inicia operação Cidade Segura e intensifica policiamento em regiões comerciais

Coordenada pelo secretário de Segurança Pública, general Mansur, a operação Cidade Segura foi iniciada na terça-feira (17/08), na região comercial do Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Com efetivos da Polícia Militar e do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), a ação vai aumentar a atividade policial para a segurança dos trabalhadores que estão terminando o expediente.

De acordo com Mansur, o modelo de operação integrada será adotado em toda a capital, aumentando a atividade policial nas zonas comerciais dos bairros.

“Estamos aqui trabalhando em uma operação integrada com a coordenação da Secretaria de Segurança Pública, para apoiar os trabalhadores e as pessoas que vivem nessa região. Nosso objetivo é oferecer mais segurança ao trabalhador, principalmente no horário que ele for sair do trabalho e também combater os ilícitos nessa área comercial”, disse.

O secretário disse ainda que as operações irão continuar em toda a cidade. “Estamos trabalhando forte, e esse vai ser meu trabalho à frente da secretaria, com operações integradas entre as polícias Militar, Civil e o Detran. Vamos realizar essa operação em toda a Manaus”.

O empresário Henrique Gilona, de 40 anos, elogiou o trabalho policial e disse que a iniciativa gera conforto aos comerciantes. “Ficamos contentes com essas ações, porque tem criminalidade em toda a cidade, principalmente na área do comércio, e ter essa operação traz segurança para a gente que é morador, comerciante e cliente”, ressaltou o empresário.

Os agentes do Neot, do Detran-AM, intensificaram a operação com duas barreiras de fiscalização.

As ações da Polícia Militar começaram desde as primeiras horas da tarde, com abordagens em regiões sensíveis e alvo de denúncias da população.