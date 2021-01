SSP-AM fecha festa clandestina em sítio no Iranduba

Uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) interrompeu uma festa clandestina que acontecia em um sítio, localizado na Estrada Manoel Urbano, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O evento reunia aproximadamente 50 pessoas. Dois organizadores do evento foram presos.

As equipes policiais também apreenderam bebidas alcoólicas. A SSP-AM recebeu informação através do disque-denúncia do órgão, o telefone 181, de que haveria uma festa clandestina em andamento no local. Os policiais foram averiguar a denúncia e, no local indicado, encontraram as pessoas, a maioria sem máscara.

O organizador da festa e o dono do sítio foram presos e encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), participou da operação e apreendeu 11 carros e três motocicletas que possuíam irregularidades. Os veículos foram removidos ao parqueamento do Detran.

