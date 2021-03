Spray israelense é novidade no tratamento da Covid-19, ressalta deputado Pablo

A reunião aconteceu na embaixada israelense, onde falou-se sobre o spray nasal Exo-CD24, usado pelo governo de Israel para tratar pacientes com coronavírus, em especial no cuidado de pacientes em estado grave.

“O spray está sendo desenvolvido pelo Centro Médico Ichilov, em Tel Aviv, onde todos os testes da fase 1 foram concluídos”, disse Pablo.

O governo israelense está confiante na eficácia do produto, pois o medicamento foi administrado em 30 pacientes com sintomas moderados a graves provocados pelo coronavírus. A recuperação dos pacientes aconteceu entre três a quatro dias após o uso do spray, numa taxa de sucesso superior a 90%.

Com o sucesso nos próximos testes, o medicamento pode ser enviado ao Brasil, onde seria submetido à fase 3 de testes clínicos envolvendo voluntários, como aconteceu com as vacinas da Pfizer e Coronavac.

Pablo ressalta que se a ANVISA autorizar a fase 3 de teste clínicos, o Amazonas poderá receber o medicamento para tratar pacientes em estado grave. “Vou sugerir que o spray seja enviado para o Amazonas, onde podemos cuidar de pacientes em Manaus e no interior”, propôs o deputado.

Em Israel, o Exo-CD24 é administrado nos pacientes uma vez por dia durante alguns minutos, ao longo de cinco dias, sendo direcionado diretamente para os pulmões.

Ainda nessa semana, o deputado conversou com o chanceler Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Exteriores. Pablo foi em busca de informações sobre a importação de vacinas contra o coronavírus, que estão sendo adquiridas pelo governo Federal, pauta que a imprescindível participação da diplomacia brasileira.