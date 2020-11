SOS Vida completa 11 anos de trabalho em benefício de pacientes

O programa Serviço de Transporte Sanitário (SOS Vida) tem como missão transportar usuários com dificuldade de locomoção, pacientes em situação de vulnerabilidade social, que precisa realizar tratamento de saúde, como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, fisioterapia, consultas médicas, exames, ou seja, qualquer tipo de tratamento médico.

Com uma frota de oito ambulâncias, um micro-ônibus e 21 vans, sendo destas 5 adaptadas com elevador para cadeirantes, o serviço de transporte SOS Vida realiza em média mais 14 mil remoções ao mês, dentre essas remoções, mais de 11 mil são remoções de usuários que realizam tratamento de hemodiálise e atende a todas as zonas da cidade de Manaus. O atendimento é de acordo a disponibilidade de vagas no telefone de contato 0800 092 0192 ou 3637-7777.

Este serviço foi instituído em 2009 (Lei 224/2009) e segundo a atual diretora do SOS Vida, Ana Cristina Lima Teixeira, é um serviço de grande importância Social para a população de Manaus. “Não existe em nenhum outro lugar do Brasil um serviço deste com equipe qualificada e treinada para transportar usuários com segurança.”

Desafio para atender demanda

“Em observação ao aumento da grande demanda, a direção juntamente com a equipe de assistentes Sociais, elaborou uma nova solicitação de ampliação da frota para que o SOS Vida, possa otimizar e incluir mais usuários em nosso Serviço. Informamos ainda que o processo já está em trâmite na Secretaria Municipal de Saúde. Pretendemos aumentar nossa frota para incluir novos usuários, bem como a ampliação de novas bases decentralizadas para otimizar nossas remoções”, salientou a diretora Ana Cristina Lima Teixeira.

Trabalhando há oito anos no programa, o motorista James Alison Viana falou a respeito. “É muito gratificante para mim poder servir e ajudar as pessoas na sua recuperação. Atendemos pessoas da terceira idade e também crianças. São pacientes que agradecem a diário este serviço.”

Gratidão

“O SOS Vida é uma assistência maravilhosa dada pela Prefeitura de Manaus. Transporta confortavelmente pessoas que precisam de tratamentos constante. Eles atendem pacientes para à Hemodiálise, Hidroginástica, Hidroterapia e Fisioterapia todos os dias. Na quarta-feira eles completaram 11 anos de criação. Com um trabalho lindo, feito com boa vontade e responsabilidade. Eu como paciente e utilizando estes serviço prestado pelo o SOS Vida só tenho a agradecer. Que Deus Ilumine e Abençoe todos os funcionários dando-lhes saúde sempre”, declara Maria Helena Lobo dos Santos, paciente atendida pelo serviço.

*Com informações da assessoria