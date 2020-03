Sorteios da Nota Premiada estão suspensos por 90 dias

Está suspenso o sorteio da campanha Nota Premiada Manaus pelos próximos 90 dias. A medida foi tomada pela Prefeitura de Manaus após a Caixa Econômica Federal anunciar a suspensão temporária das extrações dos números da Loterial Federal, em razão de restrições e medidas impostas por governos e municípios no combate ao novo coronavírus.

“Infelizmente a decisão foi inevitável, uma vez que a apuração dos cupons contemplados é sempre efetuada, de forma eletrônica, com base nos números sorteados pela extração da Loteria Federal. Qualquer mudança, informaremos os participantes” explicou o coordenador da campanha e subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armando Simões.

No último dia 18 de março foi realizado o terceiro sorteio da campanha Nota Premiada, que contemplou 27 cidadãos. A Semef, que coordena a campanha, deverá efetivar os depósitos nas contas bancárias dos felizardos dentro dos próximos dias.

Foram R$ 80 mil em prêmios: 20 prêmios no valor de R$ 1 mil, quatro prêmios no valor de R$ 5 mil, dois prêmios no valor de R$ 10 mil e um prêmio no valor de R$ 20 mil. Outros R$ 32 mil serão destinados às instituições sociais cadastradas junto ao Fundo Manaus Solidária e indicadas pelos ganhadores.

Cadastro

Mesmo com a suspensão temporária dos sorteios, o cidadão que ainda não está participando da campanha Nota Premiada Manaus poderá se cadastrar no site (http://notapremiada.manaus.am.gov.br) normalmente. “A campanha não encerrou, daremos apenas um tempo no sorteio. Assim que tudo voltar ao normal, iremos continuar premiando o cidadão que exige sua nota fiscal de serviço com CPF”, pontuou o coordenador da campanha, Armando Simões.