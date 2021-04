Sorteio da Mega-Sena pode pagar hoje R$ 27 milhões

A Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2.361 que ocorre, neste sábado (10), às 20h. As apostas podem ser realizadas até as 19h nas lotéricas ou pela internet.

O sorteio deste sábado é o terceiro da Mega-Sena da Páscoa. O concurso especial ofereceu uma chance a mais aos apostadores ao realizar três sorteios na semana, na terça (6), quinta (8) e hoje.

A aposta mínima custa R$ 4,50. Já o sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.