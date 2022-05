Sonia Guajajara integra a lista dos 100 mais influentes do mundo da revista Time

Também entra para a lista o cientista brasileiro Tulio de Oliveira, responsável por sequenciar a variante Ômicron do coronavírus na África do Sul

A líder indígena Sonia Guajajara integra a lista das cem pessoas mais influentes do mundo da revista Time. A divulgação foi feita hoje (23).

Sônia atua como coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e é co-fundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (AnmigaOrg). Também é pré-candidata à deputada federal pelo PSOL em São Paulo.

A lista também traz o cientista brasileiro Tulio de Oliveira, responsável por sequenciar a variante Ômicron do coronavírus na África do Sul e alertar para a gravidade da nova cepa. Oliveira atua como diretor do Centro para Respostas e Inovação em Epidemias (CERI) na África do Sul, onde vive desde 1997.

Há, ainda, nomes como do presidente norte-americano Joe Biden, do presidente russo Vladimir Putin, e o líder chileno Gabriel Boric, que assumiu o governo do país há dois meses.

Quem é Sônia Guajajara

Maranhense, Sônia Guajajara se destaca por forte ativismo indígena e ambiental, com atuação na linha de frente na luta contra vários projetos que ameaçam os direitos e a vida dos povos indígenas e colocam em risco a conservação do meio ambiente.

Sônia é reconhecida internacionalmente por dezenas de denúncias à Organização das Nações Unidas (ONU), no Parlamento Europeu e nas Conferências Mundiais do Clima (COP), de 2009 a 2021, sobre violações de direitos indígenas. A maranhense já viajou para mais de 30 países levando sua palavra em defesa de direitos dos povos originários, notadamente no Brasil.

Com informações da Carta Capital