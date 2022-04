Solidariedade terá candidaturas coletivas, afirma pré-candidato ao governo

Ricardo Nicolau anunciou chapa complete e defende espaço para novas lideranças.

O pré-candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), afirmou que o seu partido terá chapa completa para deputado estadual, federal, senador e governador nas eleições deste ano, além de candidaturas coletivas devido à alta procura de pessoas interessadas em concorrer no pleito eleitoral pelo partido. A estratégia foi anunciada durante reunião de trabalho com pré-candidatos da legenda, realizada na noite de ontem (19).

De acordo com o parlamentar, o partido exercerá protagonismo nas eleições gerais de outubro. Ainda de acordo com ele, os nomes para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e o Congresso Nacional estão em processo de escolha interna no partido.

“Vamos trabalhar com um grupo unido que vai defender bandeiras importantes e mudanças efetivas no modo de governar o Amazonas. O Solidariedade será protagonista nessa eleição e, para isso, estamos preparando todos os candidatos para que estejam alinhados com um plano de governo para mudar e trazer novos resultados para o Estado”, disse.

Ricardo Nicolau explicou que as candidaturas coletivas agregam um maior número de pessoas e garantem espaço para novas lideranças.

“Hoje temos um número maior de pré-candidatos do que, efetivamente, o número de vagas e, por isso, deveremos fazer candidaturas coletivas para defender temas específicos. Cada um que fizer parte dessa bancada coletiva vai defender bandeiras dentro da sua área de atuação. É algo novo na política, mas essas candidaturas têm o papel importante de difundir ideias a um maior número de pessoas”, explica.

Partido e trajetória

O Solidariedade foi criado em 24 de setembro de 2013, com o objetivo de combater desigualdades e ajudar aqueles que mais precisam. A legenda faz política baseada no diálogo, buscando uma parceria de compromisso que favoreça o bem comum.

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

Em 2020, Ricardo Nicolau participou de sua primeira eleição majoritária, conquistando 118.289 eleitores, o equivalente a 12,29% dos votos válidos na disputa do primeiro turno.

