Soldado é encontrado morto dentro de Base Aérea de Manaus

Um soldado da Força Aérea Brasileira morreu, na manhã de ontem (4), dentro da Base Aérea de Manaus, no aeroporto de Ponta Pelada, após receber um tiro de uma arma de fogo enquanto se preparava para entrar em serviço. A corporação considera que o disparo foi acidental.

Gustavo Henrique de Souza Gomes, 20, não resistiu ao ferimento e morreu antes mesmo que as equipes de socorro chegassem ao local. Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens ao jovem, que tinha uma foto trabalhando em destaque.

O corpo de Gustavo foi periciado pelo Instituto Médico Legal e por membros da Polícia Científica do Amazonas, mas, de acordo com a Polícia Civil do estado, por se tratar de um crime militar, o caso será investigado pela FAB (Força Aérea Brasileira).

Em nota, a FAB confirmou a abertura da investigação e lamentou o falecimento do militar, afirmando que estava “prestando todo apoio à família dele”.

A instituição não deixou claro se o disparo que matou Gustavo partiu dele ou de uma terceira pessoa e também não informou há quanto tempo ele trabalhava como soldado na organização.

