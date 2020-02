”Só quero justiça!” diz jovem agredido em bloco ao defender prima de assédio

A polícia identificou os suspeitos que agrediram brutalmente um jovem de 20 anos, identificado como Odilon Pereira Filho, no último domingo (23), em um bloco de Carnaval no Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Policia Civil, as vítimas realizaram exame de corpo de delito e, dando continuidade ao procedimento, alguns dos autores da agressão já foram identificados e notificados a comparecer à unidade policial para prestarem esclarecimentos.

O delegado Rafael Allemand, titular da 5ª Seccional centro-sul, informou que um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato.

A agressão

No último domingo (23), o jovem Odilon Pereira Filho, de 20 anos, foi brutalmente agredido até perder a consciência por quatro suspeitos após tentar impedir que sua prima, Rayssa Costa, de 21, sofresse assédio em um bloco de Carnaval.

Odilon contou para a equipe do Manaus Alerta que, a caminho do banheiro, um dos agressores identificado como Lucas Santos passou a mão nas nádegas de Rayssa e, com o intuito de protegê-la, ele pediu para que o homem não a tocasse.

”Quando eu disse que ela estava acompanhada, ele respondeu ”não importa se ela está acompanhada!”. Com medo de gerar algo maior, ela só seguiu para o banheiro e eu fui a seguindo com medo de que a assediassem de novo”. explicou.

Quando os dois retornaram do banheiro, foram surpreendidos pelo mesmo cara acompanhado com mais três comparsas onde começaram uma sessão de agressão que continuou mesmo após Odilon desmaiar.

Rayssa afirma que ainda tentou ajudar o primo, mas uma das seguranças do evento a tirou de cima dele e não tentou impedir que ele fosse espancado.

”Eu me jogo em cima dele para eles pararem, mas um deles me tira, depois eu volto, mas a segurança me tira de novo e diz que vai me enforcar se eu não parasse de tentar ajudar.” contou Rayssa.

Assista ao vídeo:

Os agressores

Três dos suspeitos desativaram suas redes sociais, menos Caio Nogueira que chegou a mandar mensagem para a vítima assumindo o ato.

De acordo com Rayssa Costa, após expor o caso, muitas outras vítimas de assédio e agressão se manifestaram e se solidarizaram com a situação alegando terem passado por coisas parecidas com os mesmos agressores.

Os primos pedem apelo para que a polícia consiga encontrar os quatro suspeitos. ”Nós só queremos justiça! Não queremos dinheiro, nem nada. Só queremos justiça!” diz Odilon.

O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) que foi transferido para o 12° DIP.

fonte | MANAUS ALERTA