Skatistas e vereador pedem reforma da pista de skate da Ponta Negra

Reunido com diversos skatistas na pista de skate da Ponta Negra, na zona Oeste, na noite desta segunda-feira, 27, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) formalizou o pedido à Prefeitura de Manaus para reforma da pista, que desde 2013 não recebe nenhuma manutenção. Guedes relembrou as duas medalhas olímpicas conquistadas por skatistas brasileiros nos últimos dias e afirmou que é necessário investir no desenvolvimento desses profissionais. As pistas apresentam diversos problemas, como rachaduras e pinturas desgastadas, que prejudicam os skatistas.

“Marcelo Cabecinha, Manguaça, Preto Taveira e outros tantos que lutam pelo skate como Ney Metal e nosso saudoso Ulisses Boca [in memorian]. Conheci uma menina de 11 anos, Daniele, que pode ser a futura Rayssa Alves. Desde 2013, essa pista não recebe nenhuma simples manutenção e muito menos reforma, e está cheia de fissuras/rachaduras no piso, iluminação deficiente, obstáculos de ferro prejudicados, pintura antiga e desgastada, entre outros problemas. Nada melhor do que após o Brasil ganhar 2 medalhas de prata nas olimpíadas, anunciar a recuperação da pista. Skate, além de esporte olímpico, é cultura e social e faz bem para milhares de pessoas”, destacou Guedes.

De acordo com o vereador, a obra não é de grande magnitude e pode ser feita em um curto espaço de tempo pela própria Prefeitura, com

equipe própria, a exemplo do que estão fazendo em algumas praças da cidade. Guedes reforçou o pedido, nas redes sociais, ao prefeito David Almeida (Avante) e ao vice-prefeito, Marcos Rotta, que também comanda a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“Com simples manutenções e pinturas a pista pode ficar nova. Não precisa contratar empresa ou fazer licitação. A própria Prefeitura pode fazer e em de 10 dias conclui! Vamos tocar essa ideia prefeito David Almeida e vice-prefeito Marcos Rotta? Anunciem esse presente pra nação skatista manauara para que essa pista que já foi a melhor do Brasil voltar a ser um templo do skate do jeito que merece ser!”, ressaltou o vereador.

