Site vai acompanhar estoque de testes para Covid em farmácias de Manaus

População poderá acompanhar em tempo real, os níveis dos estoques de testes para Covid nas redes de drogarias FarmaBem, Flexfarma e Santo Remédio. Para saber onde encontrar e quantos cada loja dispõe é só acessar: farmabem.com.br/testecovid/.

A iniciativa inovadora vem do Grupo Tapajós, uma das lideranças no varejo farmacêutico do Norte brasileiro que tem conquistado destaque nos avanços de combate à variante Ômicron.

Na segunda quinzena de janeiro, a média diária de realização de testes rápidos saltou de 200 para 2 mil, o que levou o Grupo Tapajós a redobrar seus esforços para absorver a demanda da população nesse momento crítico em que vive o país. Entre as medidas adotadas está a ampliação do número de lojas e profissionais farmacêuticos para atendimento aos pacientes.

“De seis unidades, passamos a aplicar os testes em 30. Também reforçamos o contingente de mão de obra com o recrutamento de 30 farmacêuticos”, destaca a coordenadora farmacêutica da companhia, Sabrine Cordeiro. Além de novas contratações, cerca de 150 profissionais dos demais Pontos de Venda foram deslocados para atendimento ao público.

“Muito além da aplicação dos testes, procuramos aprimorar a orientação aos clientes para busca de atendimento médico, enquanto outra parte da equipe se dedica a tarefas como emissão de laudos e declarações de serviços farmacêuticos”, esclarece.

Já prevendo crescimento da demanda, o grupo adquiriu uma cota extra de 10 mil testes de antígeno no fim de dezembro, mas o montante foi insuficiente, por isso as negociações com fornecedores continuaram em janeiro e agora as lojas estão plenamente abastecidas. Atualmente, as empresas Basall, Celer, Eco Diagnóstica e Medlevensohn são as responsáveis por prover os exames disponíveis nas redes de drogarias da empresa “Vivemos um cenário absolutamente atípico, no qual convivemos com a resiliência da pandemia e a carência de insumos. Mas estamos trabalhando para sustentar o nosso compromisso de atuar como um hub de saúde, assegurando o acesso e a adesão aos tratamentos”, enfatiza.

Preços

Mesmo com a alta demanda, o Grupo Tapajós também manteve o compromisso de não onerar os preços dos testes e apenas repassou o aumento de custo praticado pela indústria fornecedora. O valor do exame de antígeno, por exemplo (o mais procurado por quem está com sintomas), saiu de R$ 58,99 para 75,99. Já o valor do teste de IGG/IGM permanece R$ 48,99.

O Grupo Tapajós também está atento aos movimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no que diz respeito aos pedidos de registro de autoteste para a detecção da Covid-19. O uso desse tipo de exame foi autorizado na última sexta-feira (28), após a diretoria colegiada da agência atender pedido do Ministério da Saúde e regulamentar os requisitos e procedimentos para que esse tipo de teste seja comercializado no país. Tão logo o produto esteja disponível ao mercado, as drogarias do Grupo Tapajós estarão aptas a disponibilizá-lo à população.

*Com assessoria