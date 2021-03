Sistemas elétricos isolados do Amazonas serão interligados com aporte de recursos

O Ministério de Minas e Energia determinou a execução das obras de interligação de sistemas elétricos isolados e regiões remotas, no estado do Amazonas, com recursos da Conta de Consumo de Combustíveis – a CCC.

Ao todo serão investidos 191 milhões de reais para a construção de novos sistemas, pela distribuidora Amazonas Energia, que vão beneficiar cerca de 42 mil amazonenses, nos municípios de Itapiranga, Rio Preto da Eva e Silves. O prazo para fazer a interligação termina em julho de 2022.

Outras três distribuidoras da Região Norte do País também solicitaram a interligação ao Sistema Interligado Nacional. Com isso, serão aplicados R$ 1,4 bilhão em obras, que poderão beneficiar 629 mil pessoas.

A estimativa do governo federal é atingir uma economia de 4,27 bilhões de reais nas despesas da CCC, ao longo de 15 anos. (Brasil 61)