Sistema viário de Amaturá será concluído em dezembro

Mais uma importante obra está sendo realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Trata-se da reconstrução do sistema viário do município de Amaturá, distante 909 quilômetros em linha reta de Manaus.

Estão em andamento os serviços de terraplenagem, regularização de subleito, sub-base e base, pavimentação em concreto armado, drenagem superficial, meio-fio e sarjeta.

Com investimento de R$ 2.290.991,89, o contrato corresponde à reconstrução de 2,42 quilômetros de vias em 11 ruas do município. A obra apresenta um percentual de 79% de conclusão e a previsão de entrega é para dezembro deste ano.

O município de Amaturá está situado na calha do Alto Solimões e tem uma população estimada em 11.736 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2020.

