Sistema de Segurança dá início ao 4º Curso de Unidade de Fronteira no AM

Com o objetivo de capacitar os profissionais de segurança pública que atuam no Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) está realizando o 4º Curso de Unidade Especializada de Fronteiras (CUEF). A qualificação teve início na manhã desta terça-feira (10/08). As aulas serão ministradas de forma teórica e prática para 34 agentes de segurança, entre policiais civis e militares, e ocorrerão pelos próximos 15 dias.

A abertura do curso aconteceu na sede da Companhia de Operações Especiais (COE), localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, e contou com a participação de autoridades de forma presencial e por videoconferência, como foi o caso do coordenador do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), tenente-coronel Saulo Sanson.

De acordo com o coronel Almir Cavalcante, coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F), da SSP, o curso é patrocinado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e também vai contar com a participação de alunos policiais de outras unidades da federação.

“É uma iniciativa para qualificar o nosso combatente para atuar em área de fronteira, porque a gente sabe que existem alguns crimes que são típicos de fronteiras. Então esse curso vem com algumas matérias, ambientando o nosso pessoal a lidar com esse tipo de criminalidade”, afirmou.

Segundo Cavalcante, serão ministrados cursos de tiro, tiro embarcado, APH (atendimento de emergência médica pré-hospitalar) tático, identificação veicular, policiamento em embarcação, patrulha, princípios de sobrevivência, entre outros. “A finalidade do curso é capacitar o policial com mais conhecimento”, finalizou Almir Cavalcante.