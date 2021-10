Sistema de Bilhetagem Eletrônica do transporte coletivo passará por manutenção programada

Com o objetivo de melhorar o desempenho dos sistemas, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que, entre os dias 09 e 12 de outubro, o Sistema de Bilhetagem Eletrônica passará por uma manutenção programada.

Durante esse período, alguns serviços ficarão suspensos como: emissão de cartão, venda de recarga e atendimento presencial nos postos do Sinetram. Destaca, ainda, que os validadores dos ônibus, terminais de integração e estações de transferência funcionarão normalmente.

Saiba como ficam os serviços do Sinetram no período de 09 a 12/10:

– Não haverá atendimento nos postos do Sinetram (Sede, Shopping Phelippe Daou, Terminais de Integração e Estações de Transferência);

– Quem possui agendamento para o dia 10 de outubro poderá comparecer no sábado (16/10), de 07h às 12h;

– A venda de recarga nos pontos terceirizados, via site e app Cadê Meu Ônibus ficará indisponível;

– O aplicativo Cadê Meu Ônibus poderá apresentar instabilidade;

– Os validadores dos ônibus, terminais de integração e estações de transferência estarão funcionando normalmente.

