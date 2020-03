SINTEAM reforça pedido de suspensão das aulas no interior e liberação de todos os trabalhadores da educação

O SINTEAM enviou novo oficio ao Governo do Estado, hoje, 17, reforçando o pedido de suspensão das aulas. No ofício enviado ontem ao governador Wilson Lima não foi feita discriminação de capital ou interior e muito menos de profissionais a serem liberados com a interrupção das aulas. O pedido foi para suspender as aulas da rede pública estadual e municipal de ensino pois no entendimento do sindicato todos os trabalhadores merecem a mesma atenção e respeito.

“Hoje, após o segundo caso de coronavírus confirmado, o pedido se faz mais urgente pois o infectado esteve em contato direto com a população do interior. Além disso, nossas fronteiras estão abertas e não temos estrutura para atender os casos graves no interior”, disse a presidente do SINTEAM, Ana Cristina Rodrigues.

*Com informações da assessoria