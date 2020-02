SINTEAM realiza assembleia SEDUC e SEMED nesta terça-feira

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (SINTEAM) realiza assembleia geral para tratar a data-base da SEDUC e SEMED/Manaus nesta terça-feira, dia 11, às 15h30, no Musa do Largo São Sebastião. A data-base da SEDUC vence no dia 1º de março e da SEMED dia 1º de maio.

Hoje, dia 10, o sindicato reuniu-se com a SEDUC para apresentar as demandas da categoria, entre elas: o reajuste 2020, a revogação da lei que congela os salários até 2021, enquadramento horizontal e vertical, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de todos os servidores da secretaria, Horário de Trabalho Pedagógico (HTP), lotação pós-greve 2019, pagamento do vale-alimentação direto na conta e FUNDEB e pautas dos funcionários administrativos.

SEMED

O SINTEAM reuniu-se com a SEMED no dia 13 de janeiro e pediu esclarecimento sobre as progressões horizontais e verticais, providências quanto ao cumprimento do HTP, em decorrência do aumento da jornada de trabalho, conforme denúncias recebidas pelo SINTEAM, esclarecimento sobre a lotação e disciplinas ministradas pelos profissionais do magistério diferentes do seu concurso e habilitação e informações sobre o relatório do FUNDEB.

“Com a SEMED precisamos adiantar a discussão porque 2020 é um ano eleitoral e há alguns impedimentos legais para os reajustes salariais. Só é possível aumento de salário até 180 dias antes da eleição”, explicou a presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues.

