Sinetram realiza emissão de cartão PassaFácil no shopping Phelippe Daou

A partir desta segunda-feira (06/01), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) deu início aos atendimentos relacionados ao cartão PassaFácil no Shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus.

Os serviços estão sendo disponibilizados no Posto de Atendimento à Comunidade. Os usuários do transporte coletivo podem solicitar a emissão da primeira e segunda via do Cartão Passa Fácil nas modalidades estudantil, vale-transporte, Cartão Cidadão, bem como o Cartão gratuidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

Para a coordenadora de Atendimento ao Cliente, Nara Simões, o novo posto é mais uma facilidade aos clientes que residem nas zonas Leste e Norte de Manaus. “A emissão do cartão PassaFacil no shopping Phellipe Daou contribuirá na logística para as pessoas que não tem tempo de ir ao centro solicitar esses serviços”, destacou.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.