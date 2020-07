Sinésio não desistiu da disputa por vaga do PT: ‘cenas dos próximos capítulos’

Mesmo após o diretório nacional do PT ter confirmado José Ricardo como o candidato do PT Manaus a prefeito, perguntado pela reportagem sobre o relacionamento com o deputado federal, Sinésio Campos, ele disparou: “a convenção ainda vai acontecer, isso é cena dos próximos capítulos”.

Sinésio foi escolhido candidato a prefeito no segundo turno de uma votação virtual tumultuada, onde obteve 25 dos 46 votos dos delegados do partido, contra dois registrados para José Ricardo e 19 abstenções de aliados do deputado federal que retiraram-se da reunião.

Sobre o assunto, Sinésio afirmou que como presidente estadual do PT sempre respeita “a decisão do município”, em uma referência à Executiva nacional. “A direção municipal vai abrir essa discussão: manter a decisão da municipal ou da não homologação a nível nacional. Isso é uma questão de responsabilidade não minha, mas do comitê municipal”, cobrou.

José Ricardo negou que o comitê nacional do PT tenha intervido na escolha do candidato a prefeito de Manaus. O pré-candidato explicou que existe uma resolução que permite o diretório nacional escolher os candidatos em cidades com mais de 100 mil habitantes. “Nenhum problema entre nós, claro. Estamos sempre na disputa, toda eleição é a mesma coisa, disputa interna”, afirmou o deputado federal.

POR ACRÍTICA