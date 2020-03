Sinésio Campos será pré-candidato à prefeitura de Manaus

O deputado Sinésio Campos (PT) confirmou ao Blog da Floresta a sua inscrição como pré-candidato a Prefeito de Manaus. Afirmou que não irá falar do “contrário” porque está preocupado com os problemas da capital e em como irá resolvê-los.

“Eu desejo sucesso ao contrário e não irei me preocupar com ele. Mesmo porque são outros candidatos concorrendo. Estou preocupado em como resolver os problemas de Manaus, a mobilidade urbana, créches, educação, segurança e outros”, destacou.

Sinésio também falou sobre pesquisas e a autoconfiança do outro candidato do PT, José Ricardo. “A pesquisa é conjuntural. É questão do momento, não falarei do ‘contrário’. Vou me inscrever como pré-candidato e a militância do PT irá escolher nas prévias de abril. Na última reunião falaram que o apoio deve ser para o candidato do partido. Eu respeito as instâncias partidárias, neste caso a municipal”, frisou.

Novas alternativas econômicas para Manaus

A proposta que apresenta Sinésio Campos como candidato a Prefeito de Manaus é a busca por novas alternativas econômicas que gerem emprego e renda. “Precisamos de novas indústrias que transformem a nossa matéria-prima (gás, minerais, etc) e assim gerando emprego e renda para a população”.

“Precisamos uma nova matriz econômica e resolver o problema da mobilidade urbana. Defendo um Polo Naval, pois somos uma cidade portuária e nem temos um porto decente para os dois milhões de pessoas que utilizam o transporte fluvial. Temos que tomar o controle da Terminal Rodoviária e resolver o problema do aterro sanitário”, disse.

Mandato Atuante

Sinésio Campos afirma manter-se firme no propósito de lutar pelo engrandecimento e fortalecimento do Amazonas, buscando sempre políticas e pautas que visam melhorar a vida do povo Amazônida.

Ingressou na vida pública como professor concursado da rede municipal e estadual de ensino, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no qual é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), desde 1991, sendo também seu presidente regional. Foi eleito recentemente como presidente do Parlamento Amazônico, além de também presidir algumas comissões na Aleam.