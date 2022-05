Sinésio Campos realiza cessão de tempo em alusão à exploração sexual de menores

O deputado estadual Sinésio Campos (PT) presidiu, nesta quinta-feira (19), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), uma cessão de tempo em alusão ao combate e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na ocasião, estiveram presentes representantes do Comitê Estadual de enfretamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, grupo que é composto por lideranças ligadas à Rede de Apoio Um Grito pela Vida e à Cáritas Arquidiocesana de Manaus.

O secretário executivo da Cáritas, diácono Afonso Brito, destacou que muitos casos acontecem pelo interior do Amazonas, mas, são invisibilizados.

“Temos ido a diversos municípios para realizar um trabalho de sensibilização e nessas cidades encontramos casos absurdos de abuso e até tráfico sexual de crianças e adolescentes. Não há suporte para que essas vítimas sejam amparadas. Às vezes, há municípios com apenas dois policiais, por isso, precisamos fortalecer os órgãos de assistência social, alocando recursos para que essas áreas possam ter políticas públicas que, realmente, funcionem”, apontou o diácono Afonso Brito.

Para a integrante da Rede Um Grito Pela Vida, Sandra Loyo, o combate à violência sexual das crianças e adolescentes deve ser uma preocupação de todos. “Essa responsabilidade é da família, da sociedade e do governo, pois esse crime acomete ricos, pobres, negros, indígenas e tantos outros grupos. Temos que ficar em alerta, porque só falar não vai resolver. Sem a rede de proteção fortalecida, muitos casos ficam impunes”.

O deputado estadual Sinésio Campos frisou que irá fortalecer o diálogo com os prefeitos e órgãos de assistência social dos municípios, uma maneira de sensibilizar os líderes do executivo municipal. “Esse diálogo deve ser constante, cobrando a atuação do executivo, principalmente em locais propícios a esse tipo de crime, como nossa rodoviária, porto de Manaus e aeroporto. A participação de cada membro da sociedade é importante. Denuncie, pois lugar de pedófilo é na cadeia”.

Segundo a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), 1.557 crianças foram vítimas de violência sexual entre abril de 2021 a abril de 2022, somente em Manaus.

Caso você tenha informações que possam ajudar a polícia sobre esse crime, pode entrar em contato pelo Disque 100, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

Maio Laranja

Este mês é fortalecido o movimento Maio Laranja, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.

*Com assessoria