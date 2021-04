Sinésio Campos destina emendas e participa do termo de abastecimento de água em São Gabriel da Cachoeira

Durante seu pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça- feira (27), o deputado estadual Sinésio Campos (PT), prestou contas da visita que realizou ao município de São Gabriel da Cachoeira durante do fim de semana.

Sinésio enfatizou que destinou de 1 milhão e 400 mil reais através de Emenda Parlamentar de sua autoria, para aquisição de kits de Energia Fotovoltaica que atenderá cerca de 140 comunidades indígenas. Campos destinou ainda, 100 mil reais em cestas básicas para às famílias vulneráveis de SGC por conta da pandemia.

Ainda nessa esteira, Sinésio Campos que é Presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento na ALEAM, participou da assinatura do Termo de Cooperação Técnica, que formaliza parceria entre o Governo do Estado, Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira para análise do sistema de abastecimento de água do município que deverá beneficiar 9 mil unidades consumidoras no perímetro urbano de São Gabriel da Cachoeira.

“Há anos cobrávamos a melhoria na distribuição e abastecimento de água para o povo Indígena que merece dignidade. O Saneamento Básico sempre é uma luta constante do nosso mandato na Assembleia, o povo merece tomar água tratada. Comemoramos mais essa conquista. Um marco histórico para o município principalmente na pessoa do prefeito Clóvis o (Curubão), que busca valorização para sua terra. Continuamos à disposição do município na busca da melhoria e qualidade de vida do povo de São Gabriel da Cachoeira”, celebrou o deputado.

Durante a visita o parlamentar também esteve fiscalizando as demandas solicitadas a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), como a Reforma do Alojamento de Trânsito Indígena, Construção da Casa de Apoio/ Alojamento de Trânsito na BR 307, Km 85, Comunidade do Igarapé Ia Mirim e Reforma do Ginásio Poliesportivo do município.

“Estamos muito felizes em ver que as demandas solicitadas à Seinfra na pessoa do Secretário Carlos Henrique estão em andamento. Parabenizamos o Prefeito Curubão e os vereadores pelo belo trabalho que estão desempenhando”, encerrou Sinésio.

*Com informações da assessoria