Sinepe-AM oferece curso de primeiros socorros para atualização obrigatória

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) está com inscrições abertas para o curso de primeiros socorros que será realizado no sábado (26/03), na Fametro, localizada na Avenida Constantino Nery, 3204 – Chapada. A capacitação de professores e funcionários de escolas públicas e privadas é obrigatória desde a sanção da Lei Federal nº 13.722 de 2018.

Denominada Lei Lucas, a regulamentação foi criada em homenagem a Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu depois de engasgar com um pedaço de cachorro-quente durante um passeio escolar em setembro de 2017, na cidade de Campinas (SP), sem ter pessoas preparadas para socorrê-lo.

Segundo a presidente do Sinepe-AM, Laura Andrade, o curso tem como objetivo capacitar profissionais para evitar que casos como o de Lucas aconteçam em Manaus. “Essa é a terceira turma que iremos capacitar neste mês de março. Ao todo, são 70 vagas para que professores e funcionários possam atualizar um curso que é obrigatório para escolas”, afirmou.

De acordo com Ministério da Saúde, moedas, tampas de caneta, peças pequenas de brinquedos e outros objetos, ou mesmo alimentos, podem causar engasgo ou sufocação em crianças pequenas, sendo uma das principais causas de morte acidental de bebês de até um ano de idade.

Para se inscrever, basta entrar em contato com o número (92) 99114-2865. O investimento no curso é de R$ 100 para associados do Sinepe-AM e R$ 130 para não-associados. Ao final do curso, será expedido um certificado de 10 horas.

Com informações da assessoria