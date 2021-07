Sine Manaus vai disponibilizar 114 vagas de emprego nesta segunda-feira

Os interessados devem enviar os currículos para as respectivas vagas oferecidas via e-mail.

A Prefeitura de Manaus ofertará 114 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 19/7, por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os candidatos interessados nas vagas, que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à sorveteria Glacial)

1 vaga – Supervisor de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos na área. Desejável que more no bairro Campos Sales ou adjacências;

Atividades – supervisionar e executar as atividades da padaria e confeitaria, abrangendo a fabricação de pães diversos, doces, bolos e tortas. Supervisionar a produção de padeiros, confeiteiros, auxiliares, receber a produção diária, controle e relatórios para gerência e diretoria.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Supervisor de Produção de Padaria” para [email protected]

4 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Cidade Nova ou nas adjacências: Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Colônia Terra Nova, Nova Cidade e Monte das Oliveiras;

Atividades – registrar mercadorias, produtos e serviços por meio de leitor ótico, recolher o pagamento das compras, dar troco ao cliente, emitir cupom fiscal e entregar ao cliente, embalar produtos do cliente, fazer o fechamento do caixa no fim do turno.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Técnico de Abastecimento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar o transbordo do combustível do caminhão para o posto de abastecimento interno, abastecer com combustível os geradores à diesel, embarcação de apoio e máquinas e empilhadeiras de pequeno porte, realizar o controle diário dos abastecimentos realizados, enviar diariamente relatório de abastecimento para validação ao coordenador.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Abastecimento” para [email protected]

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trocar pneus e remendar câmaras de ar, revisar e vulcanizar pneumáticos, classificar pneus para fins de recauchutagens, verificar as condições de conservação dos pneus dos equipamentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Borracheiro” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar Comercial

Escolaridade – ensino superior cursando em Marketing, Design ou Publicidade;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Campos Sales ou adjacências: Lago Azul, Santa Etelvina, Colônia Terra Nova;

Atividades – realizar confecção de propostas comerciais (orçamentos), edição e conferência de contratos e elaboração de peças publicitárias (artes para divulgação em mídias sociais).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Comercial” para [email protected]

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de balcão, atender de acordo com os processos, realizar prospecção de clientes e pós-vendas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar recebimento de mercadorias, organizar estoque e dar suporte a equipe de vendas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Estoque” para [email protected]

6 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover produtos e organizar a exposição dos produtos nos pontos de venda de acordo com o layout estabelecido pela empresa. Controlar vencimentos e avarias nos pontos de vendas a fim de evitar perdas. Esclarecer dúvidas e distribuir panfletos. Realizar ações promocionais com entrega de brindes para fidelizar o cliente. Fazer pesquisa de preços.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Promotor de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Telefonista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar triagem e direcionamento de chamadas internas e externas, agendamento de consultas e exames, confirmação de agendamentos e demais atividades relativas ao setor.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Telefonista (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Tarumã;

Atividades – auxiliar na limpeza dos setores, nas áreas externas da loja, limpeza das lixeiras internas e demais atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para [email protected]

2 vagas – Vigilante – Contrato Intermitente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de reciclagem atualizado na área de vigilância;

Atividades – exercer a função de vigia, rondando as dependências da loja, observando a entrada e saída de pessoas ou bens para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vigilante – Contrato Intermitente” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar call center, fazer atendimentos com clientes e vendas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

4 vagas – Costureiro Overloquista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – operar em máquina overlock fazendo montagem, arremates e costurar dando acabamento da peça do tecido evitando que ele desfie.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Costureiro Overloquista” para [email protected]

2 vagas – Costureiro de Máquina Reta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar confecção em série na máquina de costura reta, fazer montagem de peças (camisa, calça e macacão).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Costureiro de Máquina Reta” para [email protected]

4 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – elaborar controles em planilhas de processos e rotinas do dia a dia. Executar rotinas administrativas: copiar, escanear, arquivar e utilizar sistemas internos.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimentos avançados em Excel, rotinas administrativas, emissão de notas fiscais e expertise em compras. Diferencial ser proativo, organizado, ótima desenvoltura para se comunicar com fornecedores e bom relacionamento interpessoal;

Atividades – realizar negociações e cotações com fornecedores e acompanhamento das compras de materiais e produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista Administrativo” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – Auxiliar nas atividades de produção.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para [email protected]

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar a argamassa para o assentamento, coordenar trabalhos com outros membros da equipe, assentar acabamentos (soleiras, peitoris) em portas e janelas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Pedreiro” para [email protected]

2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de Artífice;

Atividades – realizar manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria e demais atividades inerentes à função.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Artífice de Manutenção” para [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – aptidão para trabalhar em alturas;

Atividades – auxiliar nas instalações elétricas prediais e nas atividades de instalação industrial, executar serviços de manutenção corretiva e preventiva.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção” para [email protected]

1 vaga – Motorista de Carreta Bitrem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”, dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar cargas, posicionar cargas de acordo com ordem de entrega, conferir mercadorias, preservar integridade da carga, conferir a carga com a nota fiscal, arrumar carga de acordo com o peso, verificar limite máximo de carga do veículo, realizar manutenção preventiva e vistorias de cargas transportadas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista de Carreta Bitrem” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de construção civil e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar o atendimento direto ao consumidor, negociar os preços de uma mercadoria, os prazos, as condições de pagamento e os descontos dessa venda, além de realizar vendas internas e externas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

POSTO SINE MANAUS – SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

10 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar as atividades de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para [email protected]

2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares e laboratoriais, registro ativo no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e disponibilidade para viagem.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” para [email protected]

1 vaga – Rebobinador de Bombas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem, desmontagem e manutenção de bombas hidráulicas, motores elétricos e motores à vácuo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Rebobinador de Bombas” para [email protected]

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Direção Preventiva ou Defensiva, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista de Caminhão” para [email protected]

1 vaga – Pedreiro – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar massa, rejunte e acabamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Pedreiro (PcD)” para [email protected]

2 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar nas demandas de pintura, alvenaria e hidráulica.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Servente de Obras (PCD)” para [email protected]

5 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – curso de Gastronomia Básica será um diferencial;

Atividades – responsável pela preparação e apresentação dos pratos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Cozinheiro” para [email protected]

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar a equipe de cozinha através do pré-preparo, higienização e organização de alimentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha” para [email protected]

1 vaga – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino superior incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter carteira de clientes, técnicas de marketing, conhecimento do pacote Office, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” e veículo próprio.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Representante de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino superior incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter carteira de cliente, técnicas de marketing, pacote office, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” e veículo próprio.

Atividades – realizar atendimento de clientes, negociar preço, orientar com relação a serviços e produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, gerar e analisar os recursos financeiros da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Assistente Financeiro” para [email protected]

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, desmontar e alinhar pneus e rodas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Borracheiro” para [email protected]

1 vaga – Vigia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de Agente de Portaria ou Vigilante;

Atividades – realizar o controle da portaria e do fluxo de pessoas, rodar e orientar visitantes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vigia” para [email protected]

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar nos turnos verpertino/noturno, ter domínio no Excel;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Assistente Administrativo (PCD)” para [email protected]

9 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – prospectar novos clientes, negociando vendas e atendendo clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo de Manutenção Elétrica ou Eletrônica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos NR10, NR35, Instalação Elétrica Industrial e Predial e Informática Básica;

Atividades – desejáveis cursos de Brigada de Incêndio e Inglês Técnico.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Eletricista” para [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar o trabalho de limpeza e higienização de ambientes internos e externos e instalações para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos em lançamentos (fiscais e contábeis) e análise de notas fiscais de entrada e saída; tem conhecimentos em Código de Situação Tributária (CST), Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Emissão de guias de tributos municipais, estaduais e federais. Atualização de tributação. Conhecimento em Escrituração Fiscal Digital (EFD), Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Fiscal” para [email protected]

6 vagas – Montador Multifuncional – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de produção;

Atividades – realizar a montagem e desmontagem de peças.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Montador Multifuncional (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – emitir pedidos de nota fiscal, arquivamento de documentos em geral e atendimento telefônico e presencial de clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Financeiro” para [email protected]

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue e manipulação de alimentos;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

1 vaga – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, informática básica e pacote Office;

Atividades – realizar atendimento de usuários de plataforma de entregas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Atendente de Balcão” para [email protected]

*Com informações da assessoria