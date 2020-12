A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta oito vagas de emprego nesta sexta-feira, 18/12, para os cargos de gerente, agente de portaria e vendedor. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e recado, além de informações sobre tempo de experiência profissional, caso não seja primeiro emprego.

O candidato deve validar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, é necessário acessar o site www.acesso.gov.br e fazer a solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, são feitas pelo WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 08h às 17h.

Veja abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

1 vaga – Gerente

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em gestão de padaria;

Atividades – realizar o atendimento a clientes, supervisionar a confecção de pães e a produção de sanduíches e salgados, controle do caixa e compras para a padaria, liderar a equipe de atendimento e produção, controlar as escalas e demais atividades relacionadas à gestão especialmente aos clientes.

Enviar currículo com o assunto “Gerente”

1 vaga – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função em empresas de indústria. Desejável que tenha o curso de atendimento ao público e resida próximo ao bairro Armando Mendes, zona Leste.

Enviar currículo com o assunto “Agente de Portaria”

6 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – o candidato realizará atendimento ao cliente, orientação e demonstração do uso dos produtos e fechamento das vendas da loja.

Enviar currículos com o assunto “Vendedor Interno”

