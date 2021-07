Sine Manaus oferta 97 vagas de emprego nesta sexta-feira, 23/7

Os interessados devem enviar os currículos para as respectivas vagas oferecidas via e-mail.

A Prefeitura de Manaus oferta 97 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 23/7, por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

Posto Constantino Nery

4 vagas – Costureiro Overloquista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – operar em máquina overlock fazendo montagem, arremates e costurar dando acabamento da peça do tecido evitando que ele desfie.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureiro Overloquista” para [email protected]

2 vagas – Costureiro de Máquina Reta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar confecção em série na máquina de costura reta, fazer montagem de peças (camisa, calça e macacão).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureiro de Máquina Reta” para [email protected]

8 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – que residam nos bairros: Novo Aleixo, Parque 10 de Novembro, Aleixo, São José Operário, Tancredo Neves, Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Cidade Nova, Compensa, Santo Agostinho, Nova Esperança, Santo Antônio, Centro, Japiim, Eliza Miranda, Petrópolis, Coroado, Cachoeirinha e Distrito Industrial I, Dom Pedro, Chapada, Alvorada, Flores, Adrianópolis, Nossa Senhora das Graças, Santos Dumont, bairro da Paz, Redenção, Planalto, Novo Israel, Colônia Santo Antônio e Terra Nova.

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

3 vagas – Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e ter experiência com entregas de materiais porta a porta;

Atividades – realizar entregas porta a porta. Garantir que as entregas ocorram de acordo com o procedimento estabelecido. Fazer o transporte de materiais para diversos itinerários.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Carro de Passeio” para [email protected]

3 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade, curso de Mopp, Direção Defensiva atualizados e Informática Básica;

Atividades – conduzir e manobrar veículos tracionados de transporte de contêineres e cargas soltas para movimentação e remoção nos pátios e pier, registrar diariamente as condições dos equipamentos através do preenchimento do check list, zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza interna dos equipamentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista Carreteiro” para [email protected]

1 vaga – Analista de Contas a Pagar

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Excel Avançado. Diferencial ter curso de Inglês básico e conhecimento nos aplicativos do “Microsoft Office 365”;

Atividades – responsável pelos processos de contas a pagar através da análise, baixas, conciliações, negociações e planejamento de movimentações a fim de garantir quitação dos compromissos no prazo, manutenção de relações de confiança e fluxo de caixa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Contas a Pagar” para [email protected]

1 vaga – Analista Administrativo – Contas a Receber

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de Excel Avançado. Diferencial ter curso de Inglês básico e conhecimento nos aplicativos do “Microsoft Office 365”;

Atividades – responsável pelos processos de contas a receber através do recebimento, análise, baixas, conciliações, negociações e planejamento de movimentações a fim de garantir quitação dos compromissos no prazo, manutenção de relações de confiança e fluxo de caixa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Administrativo – Contas a Receber” para [email protected]

4 vagas – Motorista de Caminhão Basculante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade e ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala e alojamento. Desejável possuir os cursos: MOPP, Manutenção e Segurança em Transporte e Primeiros Socorros;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Caminhão Basculante” para [email protected]

14 vagas – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade e ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala e alojamento. Desejável possuir os cursos: Manutenção e Segurança em Transporte, Direção Defensiva e Primeiros Socorros.

Atividades – Conduzir e transportar passageiros em destinos intermunicipais de longa distância. Executar percurso, pontos de embarque e desembarque e procedimentos no interior do veículo para garantir segurança e conforto dos passageiros, preencher relatórios de serviços e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Ônibus Rodoviário” para [email protected]

1 vaga – Lanterneiro Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de trabalhar em Manaus, com idas à Pitinga (Presidente Figueiredo), conforme demanda. Desejável possuir curso técnico em lanternagem/funilaria e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – analisar veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas para o serviço, preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura, pintar e montar veículo, preencher relatórios de serviços e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Lanterneiro Automotivo” para [email protected]

1 vaga – Mecânico Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala e alojamento. Desejável possuir curso técnico em Mecânica Automotiva e ter Carteira nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores, substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos, preencher relatórios de serviços e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico Automotivo” para [email protected]

1 Vaga – Operador de Máquinas Pesadas – Ramo de Terraplanagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de Terraplanagem, possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade, ter cursos de Escavadeira, Retroescavadeira e Rolo Compactador, ter disponibilidade para trabalho com regime de escala e alojamento;

Atividades – operar máquinas pesadas, realizar manutenção preventiva e corretiva em estrada e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Máquinas Pesadas – Ramo de Terraplanagem” para [email protected]

1 vaga – Eletricista Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Manaus, com idas à Pitinga (Presidente Figueiredo), conforme demanda. Desejável possuir curso técnico em Refrigeração Automotiva e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade;

Atividades – executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento, preencher relatórios de serviços e fazer check list do equipamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista Automotivo” para [email protected]

1 vaga – Telefonista – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar triagem e direcionamento de chamadas internas e externas, agendamento de consultas e exames, confirmação de agendamentos e demais atividades relativas ao setor.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Telefonista (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza e conservação de ambientes, coleta de resíduos descartados, tratamento de piso e limpeza terminal.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – enviar e receber materiais, separar e organizar mercadorias e fazer a conferência de produtos recebidos.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Almoxarifado (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas, fazer lançamento de notas fiscais de entrada e análise de documentos fiscais, classificar a contabilidade e dialogar com o cliente, organizar a documentação referente à contabilidade da empresa, elaborar o controle de arquivos, calcular impostos diversos, fazer fechamentos fiscais e demais atividades pertinentes à área.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Contabilidade” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas, quintal e áreas de convivência. Além disso, manter os móveis e objetos limpos, bem como, repor os materiais de limpeza e realizar atividades de apoio, como serviços externos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para [email protected]

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter registro no Conselho Federal dos Técnicos (CFT), possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e curso de NR-35 (Trabalho em Altura);

Atividades – elaborar projetos de instalação de sistemas de refrigeração e climatização, coordenar a execução da manutenção e instalação de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo a legislação e normas técnicas ambientais, de saúde e segurança no trabalho, sempre utilizando as boas práticas inerentes à profissão.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Refrigeração” para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Refrigeração, possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e curso de NR-35 (Trabalho em Altura).

Atividades – montar, instalar e pôr em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica, de acordo com desenhos técnicos, projetos e normas técnicas, em condições de qualidade, segurança e preservação ambiental.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para [email protected]

Posto Phelippe Daou

1 vaga – Rebobinador de Bombas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem, desmontagem e manutenção de bombas hidráulicas, motores elétricos e motores à vácuo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Rebobinador de Bombas” para [email protected]

1 vaga – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino superior incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter carteira de cliente, técnicas de marketing, pacote office, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” e veículo próprio.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Representante de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino superior incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter carteira de cliente, técnicas de marketing, pacote office, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” e veículo próprio.

Atividades – realizar atendimento de clientes, negociar preço, orientar com relação a serviços e produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, desmontar e alinhar pneus e rodas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Borracheiro” para [email protected]

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue e manipulação de alimentos;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessária experiência com linha leve;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de veículos, montagem e troca de peças, troca de óleo, alinhamento e balanceamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis” para [email protected]

1 vaga – Encarregado de Transportes

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em mecânica e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “D”;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Encarregado de Transportes” para [email protected]

1 vaga – Eletricista I

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em subestação de 13,8Kv, geradores de energia, motores e bombas, dimensionamento de circuitos, leitura de energia, manutenção preventiva do parque elétrico e demais atividades ligadas à área elétrica. Diferencial ter experiência no distrito industrial e em shopping centers;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista I” para [email protected]

1 vaga – Líder de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em pós-graduação nas áreas de Marketing ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Diferencial ter cursos nas áreas de Vendas, Comercial, Marketing e Tecnologia da Informação e experiência na área da educação;

Atividades – planejar as vendas, atendendo clientes e coletando indicadores do mercado consumidor; com seu dinamismo e proatividade irá buscar atingir os resultados por meio de uma integração e colaboração da equipe de trabalho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Líder de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter curso de Caldeira, NR13 e experiência comprovada na Carteira de Trabalho como Operador de Caldeira Óleo/Gás. Preferência por candidatos que residam na zona leste de Manaus;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caldeira” para [email protected]

1 vaga – Analista de T.I

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia de Redes e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento nos programas Trimpaper e Trimbox serão diferenciais;

Atividades – projetar, planejar, instalar, configurar e administrar redes de computadores, apoio na implementação do sistema ERP (Enterprise Resource Planning), instalação e configuração de software de monitoramento de imagens.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de T.I” para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Refrigeração Automotiva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso Técnico em Mecânica;

Atividades – instalar e reparar sistemas de refrigeração automotiva, montar tubulações e efetuar a carga de sistemas de refrigeração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração Automotiva” para [email protected]

1 vaga – Técnico de Manutenção de Equipamentos Hospitalares

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de suporte à vida como: Bisturi Eletrônico, Respirador, Ventilador Pulmonar, Carro Anestésico e Monitor Multiparamétrico.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Manutenção de Equipamentos Hospitalares para [email protected]

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Desossador” para [email protected]

1 vaga – Supervisor de Atendimento em Delivery

Escolaridade – ensino superior ou técnico completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Supervisor de Atendimento em Delivery” para [email protected]

1 vaga – Supervisor de Atendimento em Restaurante

Escolaridade – ensino superior ou técnico completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – supervisionar, controlar e organizar a rotina do estabelecimento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Supervisor de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Pedreiro – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar massas, rejuntes e acabamentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pedreiro (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Servente de Obras – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar massas, rejuntes e acabamentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Servente de Obras (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-12, NR-35, Metrologia e ter noções de boas práticas de fabricação. Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades – operar máquina extrusora, de acordo com as especificações, realizar tarefas indicadas pelo operador e separar produtos defeituosos para amostragem de não conformidades.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Extrusora” para [email protected]

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário, moto própria e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A”;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Promotor de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar compras de uso e consumo, cadastro de produtos e cotações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente de Compras” para [email protected]

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de refrigeração;

Atividades – diagnosticar e executar serviços técnicos na área de refrigeração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Refrigeração” para [email protected]

1 vaga – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – emitir nota fiscal, arquivamento de documentos em geral e atendimento de clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Faturista” para [email protected]

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e conferir as mercadorias e inserir no sistema.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estoquista” para [email protected]

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – expor mercadorias de forma atrativa, fazer inventário de mercadorias para reposição, captar clientes, promover e registrar vendas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

1 vaga – Atendente de Loja – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar o estoque e distribuição de peças na loja.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Atendente de Loja (PcD)” para [email protected]

4 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e criar receitas, recheios e coberturas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Confeiteiro” para [email protected]

4 vagas – Barista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar café expresso de alta qualidade criando novos sabores e estilos unindo frutos e outras bebidas.

Requisitos obrigatórios – obrigatório saber operar máquina de café expresso, entender sobre grãos de café e o processo de torra;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Barista” para [email protected]