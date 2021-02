Sine Manaus oferta 82 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Prefeitura de Manaus oferta 82 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 26/2, por meio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

4 vagas – Eletricista – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva de infraestrutura, máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso, participar de sua instalação e montagem, montam e reparam instalações elétricas, equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Eletricista (PcD)”

4 vagas – Mecânico de Máquinas Industriais – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica Industrial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Mecânico de Máquinas Industriais (PcD)”

2 vagas – Serralheiro – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco, fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Serralheiro (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Automóveis – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Mecânico de Automóveis (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Soldador – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar serviços de manutenção, reparo e montagem, organizar peças e local de trabalho na área de produção, manusear ferramentas e auxiliar nas soldagens.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Soldador (PcD)”

2 vagas – Servente de Obras – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – reporta-se ao encarregado de obras ou pedreiro, auxiliar o superior imediato na construção ou reparo de obras de alvenaria.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Servente de Obras (PcD)”

2 vagas – Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escalas, experiência como mecânico de manutenção de veículos automotores e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”;

Atividades – elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores”

2 vagas – Auxiliar de Operações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar na localidade do bairro Armando Mendes ou proximidades;

Atividades – auxiliar na movimentação e armazenagem de materiais. Emitir notas fiscais e conferir as encomendas e o material a expedir.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Operações”

1 vaga – Auxiliar de Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em concessionária. Possuir curso completo de Mecânico no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);

Atividades – manutenção de veículos, diagnóstico e serviços de injeção.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Mecânico de Autos”

2 vagas – Eletricista de Linha de Transmissão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter realizado atividades relacionadas a execução de serviços elétricos e montagens de subestações e linhas de transmissão. Disponibilidade para morar em Presidente Figueiredo;

Atividades – realizar execução de manutenções preventivas de urgência e emergência em linhas de transmissão energizadas ou desenergizadas, em conformidade com critérios e periodicidades definidas nas instruções de manutenção e normas de segurança aplicáveis.

Enviar currículo com o assunto “Eletricista de Linha de Transmissão”

5 vagas – Técnico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade para morar em Presidente Figueiredo;

Atividades – acompanhar e fiscalizar a execução de quaisquer outros serviços de manutenção executados por terceiros, controlando e efetuando medição, visando garantir que sejam realizados de acordo com as especificações e normas técnicas, acompanhar e fiscalizar a conservação das instalações e ferramentas, bem como a disponibilidade de equipamentos, peças e materiais de manutenção.

Enviar currículos com o assunto “Técnico de Manutenção”

1 vaga – Engenheiro de Projetos de Obras

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e aprovar estudos nas especialidades eletromecânicas aplicadas a equipamentos de alta tensão e sistemas de transmissão de energia, no sentido de minimizar os custos operacionais e maximizar a qualidade e disponibilidade de tais sistemas, elaborar e aprovar especificações técnicas para equipamentos de alta tensão e sistemas de transmissão de energia, bem como participar do processo de qualificação de fornecedores.

Enviar currículo com o assunto “Engenheiro de Projetos de Obras”

1 vaga – Supervisor de Projetos de Obras

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – orientar e coordenar a operação e despacho centralizado de sistemas e ativos de transmissão de energia elétrica, atendendo os limites e critérios estabelecidos nos procedimentos de rede e nas normas e procedimentos internos.

Enviar currículo com o assunto “Supervisor de projetos de Obras”

16 vagas – Técnico de Operação

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – comandar, controlar e executar a operação dos sistemas elétricos de forma segura e otimizada, participar e auxiliar na elaboração ou atualização dos estudos elétricos de análise de operação, avaliando o desempenho elétrico do sistema e fornecendo diretrizes para sua operação.

Enviar currículo com o assunto “Técnico de Operação”

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos em Soldagem:” TIG”, “MIG”, “MAG”, “NR-35” Norma Regulamentadora Trabalho em Altura e “NR-10” Norma Regulamentadora Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem, preparar equipamentos e acessórios consumíveis de soldagem; aplicar as estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Enviar currículo com o assunto “Soldador”

1 vaga – Operador de Estacionamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática Básica e disponibilidade para trabalhar em escala de 5×1;

Atividades – controlar o acesso de veículos no estacionamento, orientar clientes e prestar informações quanto a preços e horário de funcionamento. Ser proativo e ter bom relacionamento interpessoal.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Estacionamento”

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de limpeza e organização.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

4 vagas – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Requisitos obrigatórios – ter assiduidade, comprometimento e fácil relação interpessoal.

Enviar currículo com o assunto “Faturista”

2 vagas – Líder de Extrusão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina extrusora;

Atividades – misturar matéria-prima, levantar balão, pesagem da matéria prima alta e baixa, controle pela ”O.P” (Ordem de Produção), entrada no sistema Cronos (Sistema de Pesagem em Geral), medição da bobina.

Enviar currículo com o assunto “Líder de Extrusão”

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização do cliente.

Enviar currículo com o assunto “Consultor de Vendas”

10 vagas – Estágio Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração;

Experiência – sem experiência;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter experiência com Pacote Office;

Atividades – apresentar planos da academia e planos para fidelização do cliente.

Enviar currículo com o assunto “Estágio Administrativo”

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins), utilizar produtos de limpeza, transportar móveis e objetos em geral. Serviços de carga e descarga de materiais e serviços de copa e cozinha (preparar, servir café, lanches e higienizar utensílios de cozinha).

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

1 vaga – Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir o veículo da empresa, transportando mercadorias, realizar entregas e fazer coletas, atuar com o cumprimento de rotas diárias estabelecidas de diversas regiões da cidade, realizar preenchimento de relatórios de bordo e manter o contato diário com os superiores.

Enviar currículo com o assunto “Motorista de Carro de Passeio”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Pacote Office;

Atividades – auxiliar na área de vendas, finanças, logística e operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos, ter habilidade para contatos pelo telefone, entrar em contato com fornecedores e clientes.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Administrativo”

1 vaga – Pedagogo

Escolaridade – ensino pós-graduação completa ou cursando em Psicopedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – agendamento reuniões, adaptação de atividades dirigidas e adaptação de avaliações, elaboração e confecção de apostilas adaptadas, pesquisa e seleção de materiais para os professores, apoio e suporte para os professores e mediadores na ausência da psicopedagoga e auxiliar a psicopedagoga nas demandas dos setores.

Enviar currículo com o assunto “Pedagogo”