Sine Manaus oferta 75 vagas de emprego para esta quarta (24)

A Prefeitura de Manaus oferta 75 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (24), por meio do Sine Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. No campo “assunto”, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

4 vagas – Eletricista – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva de infraestrutura, máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso, participar de sua instalação e montagem, montam e reparam instalações elétricas, equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Eletricista (PcD)”

4 vagas – Mecânico de Máquinas Industriais – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica Industrial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Mecânico de Máquinas Industriais (PcD)”

2 vagas – Serralheiro – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco, fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Serralheiro (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Automóveis – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Mecânico de Automóveis (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Soldador – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – quatro meses Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de manutenção, reparo e montagem, organizar peças e local de trabalho na área de produção, manusear ferramentas e auxiliar nas soldagens.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Soldador (PcD)”

2 vagas – Servente de Obras – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – quatro meses Carteira de Trabalho;

Atividades – reporta-se ao encarregado de obras ou pedreiro, auxiliar o superior imediato na construção ou reparo de obras de alvenaria.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Servente de Obras (PcD)”

1 vaga – Auxiliar Mecânico de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em manutenção de máquinas e equipamentos a Diesel. Ter disponibilidade para viagem;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas pesadas, pá carregadeira, escavadeira, rolo, caçamba e identificar peças com defeito para substituição.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Mecânico de Máquinas Pesadas”

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter experiência na área administrativa de manutenção de máquinas, equipamentos, que tenha habilidade em gerar relatórios de manutenção, saiba fazer cotação e tenha facilidade para manusear sistemas operacionais;

Atividades – realizar cotação de peças e outros insumos para a manutenção de máquinas pesadas/equipamentos (Terraplanagem) e caçambas. Gerar relatórios de manutenção, lançar dados no sistema, fazer controles de peças e insumos.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Compras”

6 vagas – Ajudante de Depósito – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar na separação, entrega, embarque e desembarque de produtos.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Ajudante de Depósito (PcD)”

2 vagas – Repositor de Loja – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras, organizar e abastecer gôndolas de produtos, precificar produtos.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Repositor de Loja (PcD)”

2 vagas – Mecânico de Máquinas Pesadas (Manutenção)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade para trabalhar em Pacaraima-Roraima, a empresa disponibiliza alojamento e refeições;

Atividades – executar serviços de manutenção de máquinas pesadas, preparar peças para montagem de equipamentos, realizar manutenção de equipamentos, utilizar chaves e ferramentas diversas como marretas, esmerilhadeiras, furadeiras, prensas, maçaricos, entre outras.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico de Máquinas Pesadas (Manutenção)”

2 vagas – Jardineiro – Contrato por tempo determinado

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário o candidato ter fácil acesso ao bairro Lago Azul.

Atividades – podar árvores e arbustos, plantar mudas e certificar que ambiente está propício ao seu desenvolvimento. Serviços Gerais relativos à manutenção do ambiente externo da empresa (jardim).

Enviar currículo com o assunto “Jardineiro – Contrato por tempo determinado”

1 vaga – Vendedor Interno de Material de Construção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em vendas de material de construção;

Atividades – atendimento ao cliente, identificando suas necessidades e orientando-os com as informações necessárias sobre produtos disponíveis e sua adequada utilidade. Conferir as devoluções de produtos e providenciar o cancelamento da respectiva nota fiscal. Manter-se bem informado quanto às condições de vendas da empresa e como se comparam com as condições da concorrência.

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Interno de Material de Construção”

1 vaga – Lanterneiro de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir disponibilidade para trabalhar em escalas e experiência como lanterneiro de automóveis;

Atividades – analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço. Preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura.

Enviar currículo com o assunto “Lanterneiro de Automóveis”

2 vagas – Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escalas, experiência como mecânico de manutenção de veículos automotores e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”;

Atividades – elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores”

2 vagas – Auxiliar de Operações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar na localidade do bairro Armando Mendes ou proximidades;

Atividades – auxiliar na movimentação e armazenagem de materiais. Emitir notas fiscais e conferir as encomendas e o material a expedir.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Operações”

7 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar operações na linha de montagem, abastecimento de linha e cortes de materiais recicláveis.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Linha de Produção (PcD)”

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – habilidades comportamentais: boa dicção e comunicação. Experiência com vendas e morar na zona sul;

Atividades – realizar vendas internas através da utilização de telefone e mídias sociais. Realizar vendas externas como PAP (Prova de Aptidão Profissional) e visitas agendadas. Realizar panfletagem.

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Externo”

1 vaga – Auxiliar de Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em concessionária. Possuir curso completo de Mecânico no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);

Atividades – manutenção de veículos, diagnóstico e serviços de injeção.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Mecânico de Autos”

1 vaga – Ajudante de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na execução de serviços de manutenção mecânica, elétrica, preventiva e corretiva nas máquinas e equipamentos, realizar sob orientação de líderes, mecânicos ou técnicos de manutenção, movimentação de materiais pelo setor.

Enviar currículo com o assunto “Ajudante de Manutenção”

2 vagas – Eletricista de Linha de Transmissão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter realizado atividades relacionadas a execução de serviços elétricos e montagens de subestações e linhas de transmissão. Disponibilidade para morar em Presidente Figueiredo;

Atividades – realizar execução de manutenções preventivas de urgência e emergência em linhas de transmissão energizadas ou desenergizadas, em conformidade com critérios e periodicidades definidas nas instruções de manutenção e normas de segurança aplicáveis.

Enviar currículo com o assunto “Eletricista de Linha de Transmissão”

5 vagas – Técnico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade para morar em Presidente Figueiredo;

Atividades – acompanhar e fiscalizar a execução de quaisquer outros serviços de manutenção executados por terceiros, controlando e efetuando medição, visando garantir que sejam realizados de acordo com as especificações e normas técnicas, acompanhar e fiscalizar a conservação das instalações e ferramentas, bem como a disponibilidade de equipamentos, peças e materiais de manutenção.

Enviar currículo com o assunto “Técnico de Manutenção”

1 vaga – Engenheiro de Projetos de Obras

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e aprovar estudos nas especialidades eletromecânicas aplicadas a equipamentos de alta tensão e sistemas de transmissão de energia, no sentido de minimizar os custos operacionais e maximizar a qualidade e disponibilidade de tais sistemas, elaborar e aprovar especificações técnicas para equipamentos de alta tensão e sistemas de transmissão de energia, bem como participar do processo de qualificação de fornecedores.

Enviar currículo com o assunto “Engenheiro de Projetos de Obras”

1 vaga – Supervisor de Projetos de Obras

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica ou Eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – orientar e coordenar a operação e despacho centralizado de sistemas e ativos de transmissão de energia elétrica, atendendo os limites e critérios estabelecidos nos procedimentos de rede e nas normas e procedimentos internos.

Enviar currículo com o assunto “Supervisor de projetos de Obras”

*Com informações da assessoria