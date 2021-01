Sine Manaus oferta 52 vagas de emprego nesta segunda (11)

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho . Para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

7 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – primeiro emprego ou meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar tarefas auxiliares na construção civil, tais como: escavação de valas, transporte e mistura manual de materiais, arrumação e limpeza de obras, auxiliar os trabalhos dos pedreiros, carpinteiros, auxiliar a montar e desmontar andaimes, armações diversas, incluindo formas.

Enviar currículo com o assunto “Servente de Obras”

15 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos na área de refrigeração e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”, dentro do prazo de validade;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Refrigeração”

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de Mecânico de Refrigeração;

Atividades – realizar montagem, instalação e pôr em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar-condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico de Refrigeração”

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela limpeza, corte e por tratar os peixes, limpeza do balcão de atendimento, montagem de embalagens, controle de validade dos produtos e atendimento ao público.

Enviar currículo com o assunto “Peixeiro”

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela limpeza, corte e pesagem de peças de carne e frios, limpeza do balcão de atendimento, montagem de embalagens, controle de validade dos produtos e atendimento ao público.

Enviar currículo com o assunto “Açougueiro”

20 vagas – Cobrador Aprendiz

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – obrigatório ter a dispensa militar;Atividades – conferir o número da catraca inicial e final, conferir o veículo e preencher a ficha de inspeção de veículo e orientar os motoristas nas manobras feitas em marcha ré e no fechamento da porta no desembarque.

Enviar currículo com o assunto “Cobrador Aprendiz”

1 vaga – Mecânico de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade. Ter sólido conhecimento em manutenção corretiva e preventiva em máquinas pesadas e em veículos pesados utilizados na construção civil.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico de Máquinas Pesadas”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com contas a pagar, controle e contas a receber e faturamento.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Administrativo”

1 vaga – Apontador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – obrigatório ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade. Ter conhecimento em apontamento de mão de obra na construção civil, cubagem de material, controles de ponto, refeição e de materiais. Além de lançamentos em planilhas no Excel.

Enviar currículo com o assunto “Apontador”