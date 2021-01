Sine Manaus oferta 48 vagas de emprego nesta quinta-feira (7)

A Prefeitura de Manaus, oferta 48 vagas de emprego em várias áreas de atuação, inclusive a Pessoa com Deficiência (PcD), nesta quinta-feira, 7/1, por intermédio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quinta-feira:

5 vagas – Técnico de Manutenção Eletrônica SMT (Tecnologia de Montagem em Superfície)

Escolaridade – ensino técnico completo em eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – análise e conserto de defeito de produtos; diagnóstico de produtos e placas retornadas com defeitos do campo.

Enviar currículo com o assunto, “Técnico de Manutenção Eletrônica SMT”

3 vagas – Revisor de Equipamentos (Área de Controle de Qualidade)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – curso de leitura e interpretação de componentes eletrônicos e experiência com retrabalho.

Enviar currículo com o assunto “Revisor de Equipamentos”

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em rota de venda, mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Externo”

6 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de agente de portaria dentro do prazo de validade, ter curso em excel e possuir disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – realizar controle de pessoas e veículos, zelar e guardar o patrimônio do cliente.

Enviar currículo com o assunto “Agente de Portaria”

7 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – primeiro emprego ou meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar tarefas auxiliares na construção civil, tais como: escavação de valas, transporte e mistura manual de materiais, arrumação e limpeza de obras, auxiliar os trabalhos dos pedreiros, carpinteiros, auxiliar a montar e desmontar andaimes, armações diversas, incluindo formas.

Enviar currículo com o assunto “Servente de Obras”

15 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos na área de refrigeração e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”, dentro do prazo de validade;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Refrigeração”

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de mecânico de refrigeração;

Atividades – realizar montagem, instalação e pôr em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar condicionado residencial e comercial, realizar análises, ajustes de performance, detectar e corrigir falhas de origem elétrica e mecânica.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico de Refrigeração”

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária experiência na função;

Requisitos obrigatórios – experiência em rotinas administrativas, ter boa comunicação e organização. Conhecimento em pacote office é um diferencial.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)”

2 vagas – Atendente de Restaurante – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessária experiência na função;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em shopping.

Atividades- atendimento ao cliente, suporte na montagem e dispensação de pratos, higienizar equipamentos e utensílios.

Enviar currículo com o assunto “Atendente de Restaurante (PcD)”

3 vagas – Atendente de Lanchonete – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessária experiência na função;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em shopping.

Atividades – atendimento ao cliente, suporte na montagem e dispensação de pratos, higienizar equipamentos e utensílios.

Enviar currículos com o assunto “Atendente de Lanchonete (PcD)”

1 vaga – Operador de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – cursos desejáveis: NR12 (Norma regulamentadora 12), NR35 (Norma regulamentadora 35) e metrologia;

Atividades – alimentar a máquina extrusora com matéria-prima, evitando perdas e intervalos de produção, realizar as tarefas indicadas pelo operador e separar produtos defeituosos para amostragem de não conformidade.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Produção”

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela limpeza, corte e por tratar os peixes, limpeza do balcão de atendimento, montagem de embalagens, controle de validade dos produtos e atendimento ao público.

Enviar currículo com o assunto “Peixeiro”

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela limpeza, corte e pesagem de peças de carne e frios, limpeza do balcão de atendimento, montagem de embalagens, controle de validade dos produtos e atendimento ao público.

Enviar currículo com o assunto “Açougueiro”

*Com informações da assessoria