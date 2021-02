Sine Manaus oferta 47 vagas de emprego nesta segunda-feira (8)

A Prefeitura de Manaus oferta 47 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 8, por intermédio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

19 vagas – Técnico de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânica industrial, mecatrônica ou automação industrial;

Experiência – ter feito estágio na função;

Requisitos obrigatórios – competências técnicas: habilidade na execução de cálculos matemáticos básicos, leitura e interpretação básica de desenhos técnicos, conhecimento básico de microinformática para operação via painéis e consultas em sistemas, conhecimento básico de metrologia, conhecimento básico em hidráulica e pneumática.

Competências comportamentais: raciocínio lógico, dinamismo, flexibilidade, iniciativa e assertividade.

Enviar currículo com o assunto “Técnico de Manutenção Industrial”

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em amanhar, tratar e realizar cortes de peixes variados.

Enviar currículo com o assunto “Peixeiro”

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir moto própria e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar vendas externas de produtos de limpeza, prospecção de clientes e realizar visitas técnicas.

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Externo”

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – realizar limpezas em geral: banheiros, escritórios e estacionamento.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

10 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino médio cursando ou completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de manutenção industrial mecânica. Diferencial ter conhecimento em soldagem. Possuir conhecimento em montagem e ajustes de elementos em relação às máquinas. Conhecimento em circuitos pneumáticos e hidráulicos. Conhecimento em alinhamentos de correias, polias e lubrificação.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico Industrial”

3 vagas – Auxiliar de Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de refrigeração e experiência com os modelos de ar condicionados Splits e Selfie;

Atividades – auxiliar o profissional da área na instalação, manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de refrigeração e climatização. Montar tubulações, efetuar limpeza dos aparelhos de acordo com normas de segurança e qualidade e realizar testes nos sistemas de refrigeração.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Mecânico de Refrigeração”

1 vaga – Controlador de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos de normas regulamentadoras NR 11, NR 12, NR 20, NR 35, direção defensiva e primeiros socorros. O candidato irá trabalhar em Urucu na escala 14 dias de trabalho e 14 dias de folga;

Atividades – acompanhar as manutenções corretivas e preventivas, lançar ordens de serviços e acompanhar o processo geral de abastecimento dos equipamentos.

Enviar currículo com o assunto “Controlador de Frota”

1 vaga – Eletricista de Guindaste

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir os cursos de normas regulamentadoras NR10, NR 12, NR 20 e NR 35, educação para o trânsito e primeiros socorros. O candidato irá trabalhar em Urucu na escala 14 dias de trabalho e 14 dias de folga;

Atividades – realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva de guindastes, realizar manutenção em ar-condicionado de veículos/equipamentos e executar ordens de serviços emitidos.

Enviar currículo com o assunto “Eletricista de Guindaste”

2 vagas – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de faturamento;

Atividades – faturamento e emissão de notas fiscais.

Enviar currículo com o assunto “Faturista”

2 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir disponibilidade de horário para trabalhar no turno vespertino/ noturno;

Atividades – auxiliar no processo administrativo, com suporte aos recursos humanos e recepção, bem como atendimento ao público interno e externo.

Enviar currículo e laudo médico com o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)”

1 vaga – Vigia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial possuir curso de Vigilante;

Atividades – controlar a portaria e o fluxo de pessoas, fazer a ronda, orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço a respeito do regimento interno, normas e procedimentos nas dependências da empresa, inspecionar veículos no estacionamento, ligar e desligar luzes do campus.

Enviar currículo com o assunto “Vigia”,

*Com informações da assessoria