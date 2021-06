Sine Manaus oferta 232 vagas de emprego nesta segunda-feira

Os interessados devem enviar os currículos para as respectivas vagas oferecidas via e-mail.

A Prefeitura de Manaus oferta 232 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 28/6, por meio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego, devem realizar seu agendamento em (https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Posto Constantino Nery

6 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – verificar diariamente se os componentes estão de acordo com a instrução do trabalho. Executar diariamente a montagem de componentes conforme a instrução de trabalho. Executar a movimentação de placas ou componentes (com ou sem defeito) em processo conforme a instrução de trabalho. Sinalizar a reserva da linha as falhas encontradas durante a execução das atividades descritas na instrução do trabalho, conforme metodologia definida pela engenharia.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para currí[email protected]

2 vagas – Operador de caixa – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – desejável possuir experiência ou curso de Operador de Caixa e morar no bairro Cidade Nova ou adjacências;

Atividades – realizar abertura e fechamento de caixa, registrar vendas, receber e conferir numerários e demais formas de pagamento, realizar sangria, devoluções, estornos e trocas de mercadorias, cancelamento e reemissão de cupons e notas fiscais, ajudar a promover vendas, oferecendo produtos de recargas para celular ou cafeteria.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)” para currí[email protected]

15 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com máquinas autolavadoras;

Atividades – realizar limpeza de áreas internas e externas, banheiros, vestiários, salas e laboratórios.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para [email protected]

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no Distrito Industrial I ou proximidades: Armando Mendes, Eliza Miranda, Parque Mauá, Vila Buriti, Crespo, Mauazinho e Betânia;

Atividades – atender os clientes do restaurante, fazer limpeza do seu ambiente de trabalho e cumprir normas da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Garçom” para [email protected]

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na Ponta Negra ou proximidades: Tarumã, Lírio do Vale, Santo Agostinho, Planalto e Redenção. Desejável ter inglês intermediário, cursos voltados na área de garçom e experiência em hotel;

Atividades – atender os clientes do restaurante, fazer limpeza do seu ambiente de trabalho e cumprir normas da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Garçom” para [email protected]

2 vagas – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – obrigatório residir no Distrito Industrial II ou adjacências: Cidade de Deus, Tancredo Neves, Zumbi I e II, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Armando Mendes, São José Operário. Desejável ter conhecimento no pacote Office;

Atividades – conferir mercadorias no carregamento e descarregamento, fazer leitura de mapa, realizar endereçamento de mercadoria, conferir produtos com Nota Fiscal no carregamento de caminhões.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Conferente” para [email protected]

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – imprescindível curso de Operador de Empilhadeira. Obrigatório residir no Distrito Industrial II ou adjacências: Cidade de Deus, Tancredo Neves, Zumbi I e II, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Armando Mendes, São José Operário;

Atividades – manusear empilhadeiras, transportar mercadorias de carga e descarga, identificar endereço de mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Empilhadeira” para [email protected]

1 vaga – Assistente de Logística

Escolaridade – ensino superior cursando em Logística ou áreas correlacionadas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no Distrito Industrial II ou adjacências: Cidade de Deus, Tancredo Neves, Zumbi I e II, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Armando Mendes, São José Operário;

Atividades – orientar e controlar armazenagem e estocagem. Planejar estratégias, processar pedidos e ajustar as mercadorias para transportagem. Contatar fornecedores e clientes, receber insumos e mercadorias e apoiar a equipe envolvida nas movimentações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente de Logística” para [email protected]

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no Distrito Industrial II ou adjacências: Cidade de Deus, Tancredo Neves, Zumbi I e II, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Armando Mendes, São José Operário;

Atividades – carregar e descarregar cargas, organizar mercadorias e verificar endereço nas mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Carga e Descarga” para [email protected]

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no horário noturno e residir no Distrito Industrial II ou adjacências: Cidade de Deus, Tancredo Neves, Zumbi I e II, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Armando Mendes, São José Operário;

Atividades – carregar e descarregar cargas, organizar mercadorias e verificar endereço nas mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante de Carga e Descarga” para [email protected]

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no Distrito Industrial I ou proximidades: Armando Mendes, Eliza Miranda, Parque Mauá, Vila Buriti, Crespo, Mauazinho, Betânia. Desejável ter cursos voltados à área;

Atividades – fazer conferência de estoque, alimentar o sistema, organizar local de trabalho, fazer pedido de produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estoquista” para [email protected]

2 vagas – Instalador de Câmeras de Segurança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Norma Regulamentadora de Altura NR-35 atualizado;

Atividades – instalar e configurar controles de acesso e CFTV IP (Câmera IP) e configurar a rede.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Instalador de Câmeras de Segurança” para [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que o candidato tenha experiência com vendas por ligação e na área educacional;

Atividades – fazer vendas por ligação e redes sociais, realizar contato com empresas e fazer visitas externas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

2 vagas – Montador – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – executar serviços de linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Montador (PcD)” para currí[email protected]

1 vaga – Supervisor de Produção

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia de Produção ou Gestão de Pessoas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em linha de produção e liderança de equipes;

Atividades – atender as metas de produção, manutenção preventiva, controle de qualidade, orientar e treinar os colaboradores no processo produtivo, controlar perdas e apontamentos produtivos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Supervisor de Produção” para [email protected]

Posto Phelippe Daou

3 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 30 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para [email protected]

35 vagas – Condutor de Embarcação Escolar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especialização em condução de embarcação fluvial, tipo lancha escolar, mensal, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Condutor de Embarcação Escolar” para [email protected]

2 vagas – Mecânico de Máquina Fluvial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter a documentação de condução de lancha atualizada e dentro do prazo de validade;

Atividades – especializado em mecânica de embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Máquina Fluvial” para [email protected]

49 vagas – Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – especializado em monitoria de crianças em embarcação fluvial do tipo lancha escolar, cumprindo 40 horas diurnas, de segunda a sexta-feira (exceto feriado).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Monitor de Alunos de Embarcação Fluvial” [email protected]

15 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue e manipulação de alimentos;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

2 vagas – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas diretas e saber trabalhar em equipe, ter veículo próprio e Carteira Nacional de Habilitação correspondente ao mesmo;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Representante de Vendas” para [email protected]

10 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Direção Preventiva ou Defensiva, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Caminhão” para [email protected]

10 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Direção Preventiva ou Defensiva, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista Carreteiro” para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Empilhadeira

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico profissionalizante em Mecânica, NR33 e NR35. Desejável curso de Soldagem;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e paleteiras.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção de Empilhadeira” para [email protected]

1 vaga – Técnico Químico

Escolaridade – ensino superior completo em química;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por realizar análise química quantitativa e qualitativa e analisar organismos microbiológicos, matéria-prima e produtos finais na indústria.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico Químico” para [email protected]

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino técnico completo em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em materiais de construção;

Atividades – realizar negociações de preços e cotações de materiais.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente de Compras” para [email protected]

3 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeira;

Atividades – efetuar corte de gramas e arbustos, manutenção de jardins e operar roçadeira.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Jardineiro” para [email protected]

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Designer Gráfico;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criação e produção de animações para o meio digital, definição da aparência e formato de páginas de jornais e revistas, criação visual de sites, blogs, banners para a internet, planejamento e desenvolvimento de anúncios, panfletos, cartazes e vinhetas para a TV.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Designer Gráfico” para [email protected]

1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Psicologia ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento, prática e habilidades com o sistema Fortes;

Atividades – efetuar fechamento da folha de pagamento, providenciar recolhimento de encargos sociais, taxas e impostos, providenciar rescisão contratual, manter controle de férias de funcionários, assistir a sua área de atuação e demais setores, prestando informações e orientações, analisando e levantando custos de pessoal e salários.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Recursos Humanos” para [email protected]

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – fazer entrega para clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Caminhão” para [email protected]

4 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de atendimento ao cliente e ter disponibilidade de horário;

Atividades – efetuar atendimento de clientes, vender os itens do cardápio, manter o ambiente organizado e limpo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Garçom” para [email protected]

3 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – assar no bafo e na brasa, manter o ambiente organizado e limpo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Churrasqueiro” para [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – atender as necessidades do cozinheiro e manter o ambiente organizado e limpo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha” para [email protected]

15 vagas – Instalador de TV a cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “A/B” ou “B”, conhecimento em informática e pacote Office e disponibilidade de horário;

Atividades – planejar, instalar e reparar redes e linhas de tv a cabo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Instalador de TV a cabo” para [email protected]

2 vagas – Operador de Logística – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Leste ou Sul;

Atividades – responsável por fornecer todos os recursos para a execução das atividades da empresa, bem como transporte, materiais, armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos e armazenamento de informações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Logística (PCD)” para [email protected]

10 vagas – Operador de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Leste ou Sul;

Atividades – responsável por fornecer todos os recursos para a execução das atividades da empresa, bem como transporte, materiais, armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos e armazenamento de informações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Logística” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar o trabalho de limpeza e higienização de ambientes internos e externos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para [email protected]

4 vagas – Técnico de Laboratório

Escolaridade – ensino técnico completo em Análises Clínicas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar a coleta de exames de forma geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Laboratório” para [email protected]

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – colocar e tirar etiquetas, corte e costura.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureira” para [email protected]

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cortes especiais e atendimento ao balcão.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

2 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em zonas e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A” ou “B”;

Atividades – realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Instalador Técnico de Purificador de Água” para [email protected]

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e habilidades em vendas;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

*Com informações da assessoria