Sine Manaus oferece 92 vagas de emprego nesta segunda-feira

Os interessados devem enviar os currículos para as respectivas vagas oferecidas via e-mail.

A Prefeitura de Manaus oferta 92 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 7/6, por intermédio do Sine Manaus. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e, para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego devem realizar seu agendamento em ( https://minhaagendavirtual. com.br/sinemanausagendamento ) e comparecer ao posto escolhido (Constantino Nery ou Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Posto Constantino Nery

10 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – prospectar clientes de veículos por meio de contato direto, folders, anúncios virtuais e ligações. Preencher formulários de vendas e coletar dados dos clientes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável morar no bairro Santa Etelvina e adjacências: Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Jesus Me Deu, Parque São Pedro;

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização do cliente.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no bairro Nova Cidade ou adjacências: Manôa, Oswaldo Frota, Francisca Mendes, Monte Sinai, Campo Dourado;

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização do cliente.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more no Centro ou adjacências: Aparecida, Educandos, Praça 14, Glória, Santo Antônio, Presidente Vargas, São Geraldo;

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização do cliente.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more na Cachoeirinha ou adjacências: Raiz, Morro da Liberdade, Betânia, Petrópolis;

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização do cliente.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

5 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino médio cursando em Administração;

Experiência – não é necessária na função;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter experiência com Pacote Office. Desejável que more no bairro Parque 10 ou adjacências: Flores, Adrianópolis, N. S. das Graças, Coroado;

Atividades – auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Estágio em Administração” para [email protected]

3 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – desejável ter cursos na área. Desejável que more no bairro Aleixo ou adjacências: Adrianópolis, Coroado, Novo Aleixo, Parque 10 de Novembro, Petrópolis e São Francisco;

Atividades – realizar manicure, pedicure e new design.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Manicure” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir moto própria e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A”, dentro do prazo de validade. Desejável possuir experiência com clientes de pequeno e médio varejo;

Atividades – atendimento de clientes com indicadores de cobertura, faturamento e itens especiais dos principais fornecedores, implementação de ações promocionais para desenvolvimento das vendas dos clientes, realizar pesquisa de preços.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

2 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – fazer o corte, dobra e solda de materiais ferrosos para a montagem de peças.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Serralheiro” para [email protected]

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos Norma Regulamentadora Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção “NR 18” e Norma Regulamentadora Trabalho em Altura “NR 35” e ter disponibilidade para viagem;

Atividades – realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Pedreiro” para [email protected]

Posto Phelippe Daou

1 vaga – Rebobinador de Motores Elétricos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montagem e desmontagem de bombas hidráulicas, motores elétricos e bombas de vácuo.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Rebobinador de Motores Elétricos” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir moto e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”.;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo Autopeças” para [email protected]

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de autopeças;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

1 vaga – Analista de Recrutamento e Seleção Junior

Escolaridade – ensino superior completo em Psicologia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento abrangente na seleção de profissionais. Ter CRP (Conselho Regional de Psicologia) Ativo;

Atividades – realizar a elaboração e divulgação das vagas, triagem de currículos; fazer o agendamento e aplicação de testes de conhecimentos e psicológicos/laudos (Teste Quati, Teste palográfico, Teste Atenção Concentrada (AC), Teste G36, R1, entre outros) e entrevistas individuais e coletivas e dinâmicas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de Recrutamento e Seleção Junior” para [email protected]

8 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de produção;

Atividades – Realizar a montagem e desmontagem de peças.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino técnico completo em Logística;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar em turnos;

Atividades – realizar movimentação de materiais, armazenagem, estoque e transportar cargas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para [email protected]

6 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar carga e descarga, separação de materiais e a contagem dos mesmos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para [email protected]

8 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de refrigeração bem como NR10, NR35 e possua Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para a instalação de equipamentos de refrigeração, instalar equipamentos de refrigeração e ventilação.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para [email protected]

20 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de refrigeração bem como NR10, NR35 e possua Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – prestar assistência técnica, instalar e realizar a manutenção em aparelhos de climatização e refrigeração.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Refrigeração” para [email protected]

15 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – saber amanhar peixes. Desejável candidatos com experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

*Com informações da assessoria