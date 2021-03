Sine Manaus oferece 34 vagas de emprego nesta segunda-feira (29)

A Prefeitura de Manaus divulga 34 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 29/3, por meio do Sine Manaus. Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail sinemanaus. [email protected]. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em Administração, a partir do quinto período;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – habilidade comportamental: organização. Obrigatório ter experiência com planilhas eletrônicas, rotinas administrativas e atendimento ao cliente;

Atividades – realizar as demandas administrativas necessárias no cotidiano da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Assistente Administrativo”

1 vaga – Técnico de Refrigeração Automotiva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, aplicar testes e regulagens para melhorar o seu funcionamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Refrigeração Automotiva”

2 vagas – Auxiliar de Cozinha – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na elaboração de alimentos in natura em URP de infraestrutura do cliente, de acordo com os cardápios previamente definidos. Elaborar guarnições conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar. Auxiliar na preparação de lanches sempre que necessário.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha (PcD)”

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio (Moto);

Atividades – efetuar visitas aos clientes externos (atendimento e negociação de vendas).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo”

20 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e zelar internamente pelo ambiente.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)”

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir e entregar cargas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista Entregador”

1 vaga – Assistente Pedagógico

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Pedagogia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em Secretaria Escolar;

Atividades – elaborar Projeto Político Pedagógico, Calendário Escolar, Regimento Escolar, relatório de presença, preenchimento de documentos, contratos de matrículas, atendimento ao aluno e cronograma de aulas diárias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Assistente Pedagógico”

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em orçamento de veículos;

Atividades – realizar as demandas administrativas necessárias no cotidiano da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Assistente Administrativo”

1 vaga – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de Manipulação de Alimentos;

Atividades – fazer o atendimento aos clientes da lanchonete.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Atendente de Lanchonete”

1 vaga – Estágio em Mecânica

Escolaridade – ensino superior cursando em Engenharia Mecânica ou ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – sem experiência na função;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Autocad (abrir, fechar e imprimir). Desejável ter conhecimento no Pacote Office, Informática Básica e ter boa comunicação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estágio em Mecânica”

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar lançamento da movimentação de entrada e saída de materiais do estoque. Recepção, conferência e armazenamento de produtos e materiais. Providenciar o despacho de materiais, auxiliando no processo de logística, organização e limpeza do almoxarifado. Cotação de materiais e elaboração de orçamentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Almoxarife”

1 vaga – Supervisor de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar e controlar sistematicamente o desempenho da produção, propondo planos de ação necessários, visando assegurar o cumprimento dos objetivos e metas, estabelecer diretrizes para a manutenção visual da seção, controlar despesas gerais da seção de produção, visando contribuir para redução de custos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Supervisor de produção”

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – enviar e receber materiais, separar e organizar mercadorias, auxiliar na verificação na embalagem de produtos prontos, conferência de produtos recebidos e anotar os dados em planilhas, verificar o estoque e anotar os produtos que estão em falta ou em saída.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Almoxarifado”

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar implantação, criação e manutenção de jardins, poda de árvores, cuidados de flores do ambiente interno e externo, aplicar defensivos agrícolas contra insetos e pragas em árvores e plantas, operando equipamentos de pequeno porte específicos de jardinagem.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Jardineiro”

