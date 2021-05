Sine Manaus é alvo de fraude

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), alerta ao público que golpistas estão enviando e-mail pelo endereço [email protected], informando candidatos a vagas de emprego no Sine Manaus sobre a seleção para supostas vagas e orientando como pré-requisito a realização de curso de qualificação em “Medidas de prevenção ao Covid-19 nas empresas”, o qual mencionam ser ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O e-mail direciona os candidatos para realizarem inscrição no endereço eletrônico http://senac-saude.com.br, que não é oficial da instituição, mediante pagamento de taxa.

A prefeitura reforça que essa oferta trata-se de um golpe. O curso em questão não faz parte do portfólio da instituição e o Senac não possui nenhum tipo de parceria com essas características, visto que os serviços do Sine Manaus são gratuitos e não há divulgação de salários, estando todos os cursos ofertados pela secretaria disponíveis somente em seu site oficial www.semtepi.com.br.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo Fale Conosco no site ou pelas redes sociais oficiais da Semtepi.

*Com informações da assessoria