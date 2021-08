Sine Manaus disponibiliza mais de 270 vagas de emprego nesta sexta-feira (6)

Os interessados devem enviar os currículos para as respectivas vagas oferecidas via e-mail.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece 278 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 6/8, das 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas ofertadas para esta sexta-feira:

VAGAS NOVAS – 15

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter trabalhado com refrigeração residencial e ter experiência com manutenção de Split, Self Container, compressores pistão, Scrool, controladores e exibidores;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado de baixa e média complexidade, acompanhar a troca e limpeza de filtros e ajustes de correias. Auxiliar no conserto de equipamentos diversos nos testes no sistema de refrigeração.

Vaga disponível até 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em consultório odontológico;

Atividades – ser responsável por atender o público, tanto pessoalmente quanto por telefone ou e-mail, fazer agendamentos, dar informações e orientar a circulação das pessoas e visitantes.

Vaga disponível até 9/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em consultório odontológico;

Atividades – realizar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços.

Vaga disponível até 9/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Supermercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – realizar abertura e fechamento da loja, controle de estoque, orientar quanto à verificação e conferência dos produtos enviados ou devolvidos em relação às notas fiscais, faturas e outros documentos.

Vaga disponível até 9/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Guindaste

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais (NR-11) atualizado;

Atividades – operar e avaliar as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação.

Vaga disponível até 10/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com informática e pacote Office;

Atividades – auxiliar nas áreas de finanças, cobrança e operacional.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produtos de construção civil, Carteira Nacional de Habilitação Categoria A e veículo próprio;

Atividades – atuar na área comercial, roteirizar visitas diárias.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com informática e pacote Office;

Atividades – auxiliar nas áreas de finanças, cobrança e operacional.

Vaga disponível até o dia 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimentos no ramo de autopeças será um diferencial;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, promoção de vendas e esclarecimento de dúvidas.

Vaga disponível até o dia 9/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Desenvolvedor Jr

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Ciências da Computação ou Engenharia da Computação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o conhecimento no desenvolvimento de sistemas. Desejável ter conhecimento em Microsiga Protheus, programação em ADVPL (Advanced Protheus Language) e lógica de programação;

Atividades – realizar o desenvolvimento de sistemas.

Vaga disponível até o dia 9/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, ter curso de Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP) e Direção Defensiva.

Vaga disponível até o dia 9/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria, experiência na função ou área correlatada;

Atividades – realizar a prevenção de perdas e danos no interior da loja, fiscalizar a entrada e a saída de funcionários e prestar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 9/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS EM ANDAMENTO – 263

30 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não necessário;

Requisitos obrigatórios – obrigatório os candidatos terem o laudo médico e documentos atualizados;

Atividades – atender aos clientes, oferecer apoio administrativo e arrumar as prateleiras da loja.

Vaga disponível até 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Comercial

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração, Marketing e áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade, ter experiências em vendas e possuir disponibilidades de horário para trabalhar;

Atividades – realizar pesquisas de mercado e análise dos dados coletados para identificar o potencial de vendas dos produtos e monitorar o desempenho dos vendedores. Ser responsável por monitorar os concorrentes no mercado local.

Vaga disponível até 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

100 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manuseio de equipamentos industriais de limpeza;

Atividades – fazer a higienização e a conservação de lugares, limpar o chão e os vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas e áreas de convivência.

Vaga disponível até 17/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, abastecer os bebedouros com garrafões de água potável, e cuidar da assepsia dos garrafões de bebedouros.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Jardinagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na preparação da terra, executar o plantio de sementes e mudas em covas previamente preparadas nos canteiros. Auxiliar no paisagismo e na conservação dos jardins. Executar a podagem das plantas, aparando-as com serras e tesouras. Ajudar na pulverização de inseticidas.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Responsável por escolher os melhores adubos, além de preparar o substrato: terra, pedras, areia e o que mais for necessário.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários em empresas, construções e instalações industriais. Inspecionar equipamentos e condições de trabalho, investigar e analisar causas de acidentes para eliminar riscos.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que resida no bairro Alvorada ou adjacências: Nova Esperança, Dom Pedro, Planalto e Redenção;

Atividades – Auxiliar no preparo de pães, salgados e bolos e cilindrar massas.

Vaga disponível até 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que resida no bairro Parque das Nações ou adjacências: Cidade Nova, Flores, Colônia Santo Antônio, Manoa e Mundo Novo;

Atividades – assar pães e salgados em geral. Manuseio de forno turbo e lastro.

Vaga disponível até 10/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que resida nas proximidades do Belvedere, Planalto ou Campos Elíseos.

Atividades – assar pães e salgados em geral. Manuseio de forno turbo e lastro.

Vaga disponível até 10/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas e supervisão de área comercial;

Atividades – supervisionar e liderar equipe de, aproximadamente, 8 pessoas, acompanhar rotinas de vendas, organizar loja e conferir entrada e saída de mercadorias.

Vaga disponível até 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Ponte

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais (NR-11) atualizado;

Atividades – operar ponte rolante para transporte de cargas leves ou pesadas, ajustar comandos e avaliar condições de funcionamento da máquina.

Vaga disponível até 9/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Elétrica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos na área de Elétrica;

Atividades – auxiliar na reparação de aparelhos elétricos. Auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos. Auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas.

Vaga disponível até 10/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Soldador de Eletrodo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter experiência no ramo naval;

Atividades – identificar posição de soldagem, aplicar removedores para retirada de óleos. Aquecer previamente a peça com maçarico e escovar peças.

Vaga disponível até 18/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de refrigeração;

Atividades – diagnosticar e executar serviços técnicos na área de refrigeração.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Barista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar café expresso de alta qualidade criando novos sabores e estilos unindo frutos e outras bebidas.

Requisitos obrigatórios – obrigatório saber operar máquina de café expresso, entender sobre grãos de café e o processo de torra;

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Projetos

Escolaridade – ensino Superior em Engenharia Mecânica ou Técnico em Automação Industrial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência comprovada em desenhos em software, cargo de liderança, conhecimento e manuseio em Autocad;

Atividades – liderar equipe e realizar criação de projetos.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de empilhadeira, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) e Movimentação de Materiais atualizados. Preferencial ter conhecimento no sistema Fifo ((First in, first out), estoque e expedição. Todos os cursos devem estar atualizados.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – análise de placas, trocas de componentes, limpeza de circuitos.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Artesão de Cartonagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confecção de caixas de papelão com revestimento em papel especial e vinil.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

Atividades – responsável por negociar preços de serviços ou produtos, negociar prazos, condições de pagamentos e descontos em vendas.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Crediarista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

Atividades – realizar atividades de caixa, recebendo também pagamentos de boletos, crediário.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários. Elaborar relatórios de viagem e rota. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

Atividades – realizar cálculos de impostos, emissão de certidões, contribuições, conferências de notas fiscais e fechamento fiscal.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Mecânico de Máquinas

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar com coletas de dados de vibração, alinhamento e balanceamento.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Suporte de T.I (Menor Aprendiz)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – candidato precisa estar devidamente matriculado no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e estar estudando no turno da tarde;

Atividades – conferir e arquivar documentos impressos ou relatórios diversos, cadastrar dados no computador como planilhas de controle, acompanhar e auxiliar instalação de equipamentos de informática e suporte ao usuário.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística (Menor Aprendiz)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa estar devidamente matriculado no CIEE e estar estudando no turno da tarde;

Atividades – realizar transporte, materiais, armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos e armazenamento de informações.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com empilhadeira;

Atividades – manusear e acondicionar materiais e produtos e efetuar baixa no sistema de estoque.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Operador de Máquina Fin Press Expander ou “Bengaleira”

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na operação de máquinas, ar condicionado e curso de Treinamento Básico Operacional;

Atividades – realizar operação de máquinas Fin Press Expander e H/P Bending (Bengaleira).

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em áreas remotas;

Atividades – identificar e avaliar riscos nas áreas, elaborar e ministrar treinamentos, emitir relatórios de segurança diversos, avaliar e testar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar vendas externas, panfletagem, prospecção e fechamentos de contratos.

Vaga disponível até o dia 10/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o controle de funcionários, controle de ponto, contas a pagar, contas a receber, cobrança e financeiro.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Instalações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos NR-10, NR-35, Instalação Elétrica Industrial e Predial e Informática Básica. Desejáveis cursos de Brigada de Incêndio e Inglês Técnico.

Vaga disponível até o dia 10/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria