Sine Manaus disponibiliza 185 vagas de emprego nesta segunda-feira

Os interessados devem enviar os currículos para as respectivas vagas oferecidas via e-mail.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 185 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 2/8, de 8h às 17h.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Agendamentos também podem ser realizados através do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

1 vaga – Auxiliar de Confeitaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente que more no bairro Tarumã;

Atividades – auxiliar no preparo de massas para a produção de pães, bolos e sobremesas e na montagem de pratos.

30 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não necessário;

Requisitos obrigatórios – obrigatório os candidatos terem o laudo médico e documentos atualizados;

Atividades – atender aos clientes, oferecer apoio administrativo e arrumar as prateleiras da loja.

2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter trabalhado com refrigeração residencial. Experiência com manutenção de Split, Self Container, compressores pistão, Scrool, controladores e exibidores;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado de baixa e média complexidade, acompanhar a troca e limpeza de filtros, ajustes de correias e auxiliar no conserto de equipamentos diversos nos testes no sistema de refrigeração.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso Técnico em Refrigeração. Experiência com manutenção de Split, Self Container, compressores pistão, Scrool, controladores e exibidores;

Atividades – atuar em atividades de Retrofit, start-up, manutenção preventiva e corretiva na refrigeração e instalação de novos equipamentos.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar no bairro Parque das Nações ou adjacências: Cidade Nova, Flores, Colônia Santo Antônio, Manoa ou Mundo Novo;

Atividades – executar serviços de limpeza em geral em pisos, paredes, tetos, banheiros, vidraças, jardins, serviços de carga e descarga de materiais, preparar e servir café, lanches e higienizar utensílios de cozinha.

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade, e ter experiência com aparelhos de climatização e refrigeração;

Atividades – executar serviços de assistência técnica, realizar instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade.

2 vagas – Vendedor de Veículos

Escolaridade – ensino superior cursando nas áreas de Ciências Humanas ou Exatas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e ter curso de Informática Básica;

Atividades – atende clientes, identifica as necessidades e orienta com informações referentes ao veículo. Realiza o fechamento da venda e acompanha as práticas comerciais da concorrência, a fim de identificar oportunidades de novos negócios.

3 vagas – Assistente Comercial

Escolaridade – ensino superior cursando nas áreas de Ciências Humanas ou Exatas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar atividades de vendas especializadas e demonstrar produtos. Contatar áreas internas da empresa, sugerir políticas de vendas e de promoção de produtos.

5 vagas – Analista Comercial

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração, Marketing e áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade, ter experiências em vendas e possuir disponibilidades de horário para trabalhar;

Atividades – realizar pesquisas de mercado e análise dos dados coletados para identificar o potencial de vendas dos produtos e monitorar o desempenho dos vendedores. Ser responsável por monitorar os concorrentes no mercado local.

4 vagas – Professor de Matemática

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Licenciatura em Matemática;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – auxiliar o aluno na realização das tarefas de casa, explicar para o aluno os conteúdos que estão estudando na escola e elaborar exercícios de fixação para os alunos.

2 vagas – Professor de Química

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Licenciatura em Química;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – auxiliar o aluno na realização das tarefas de casa, explicar para o aluno os conteúdos que estão estudando na escola e elaborar exercícios de fixação para os alunos.

4 vagas – Professor de Língua Portuguesa

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – auxiliar o aluno na realização das tarefas de casa, explicar para o aluno os conteúdos que estão estudando na escola e elaborar exercícios de fixação para os alunos.

2 vagas – Gerente de Logística

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Psicologia, Logística ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para início imediato do trabalho. Desejável que more no bairro do Distrito Industrial II ou proximidades;

Atividades – gerenciar o Centro de Distribuição. Gerenciar armazenagem, distribuição, organização e estoques. Responsável pelas operações de logística de carregamento, transferências e transportes. Realizar controle de métodos e processos operacionais de gestão. Supervisionar, desenvolver, assegurar o fluxo e resultado geral da operação.

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não necessário;

Atividades – auxiliar nas atividades de produção.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar controles em planilhas de processos e rotinas do dia a dia. Executar rotinas administrativas: copiar, escanear, arquivar e utilizar sistemas internos.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista, auxiliando os clientes na escolha dos produtos. Registrar entradas e saídas de mercadorias. Promover a venda de mercadorias, demonstrando o seu funcionamento.

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – armazenar e organizar mercadorias, realizar escrituração do livro de controle de estoque, conferir entrada e saída de mercadorias.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos, auxiliar os clientes na escolha dos produtos. Registrar entradas e saídas de mercadorias. Promover a venda de mercadorias, demonstrando o seu funcionamento.

4 vagas – Auxiliar de Arquivo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve ter conhecimentos do Pacote Office;

Atividades – dar suporte para as atividades diárias do departamento administrativo e financeiro. Realizar controle de documentos, tais como: canhoto de nota fiscal dos modais. Fazer envio dos arquivos para empresa arquivar, controlar todos os documentos recebidos e enviados. Fazer fechamento mensal dos movimentos de balsas.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática Básica. Desejável ter experiência em Ponto Eletrônico;

Atividades – elaborar controles em planilhas de processos e rotinas do dia a dia. Executar rotinas administrativas: Copiar, escanear, arquivar e utilizar sistemas internos.

1 vaga – Supervisor de Transporte

Escolaridade – ensino superior completo em Logística, Administração ou Comércio Exterior;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na implementação dos serviços de transporte, programação de viagens e rotas, responsável pela gestão da equipe frota, elaboração e emissão de documentação pertinente às viagens, controle de abastecimento, consumo de pneus e demais indicadores relacionados à frota.

1 vaga – Inspetor de Qualidade II

Escolaridade – ensino superior completo ou ensino médio técnico completo em qualquer área;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando sua conformidade dentro das especificações técnicas. Reporta os resultados das inspeções à gerência para elaborar planos de prevenção e correção.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza em geral em pisos, paredes, tetos, banheiros, vidraças, jardins, serviços de carga e descarga de materiais, preparar e servir café, lanches e higienizar utensílios de cozinha.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento. Preparar as sementes. Fazer a repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem.

1 vaga – Rebobinador de Bombas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem, desmontagem e manutenção de bombas hidráulicas, motores elétricos e motores à vácuo.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, desmontar e alinhar pneus e rodas.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

1 vaga – Técnico de Manutenção de Equipamentos Hospitalares

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de suporte à vida como: Bisturi Eletrônico, Respirador, Ventilador Pulmonar, Carro Anestésico e Monitor Multiparamétrico.

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de refrigeração;

Atividades – diagnosticar e executar serviços técnicos na área de refrigeração.

4 vagas – Barista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – obrigatório saber operar máquina de café expresso, entender sobre grãos de café e o processo de torra;

Atividades – preparar café expresso de alta qualidade criando novos sabores e estilos unindo frutos e outras bebidas.

1 vaga – Encarregado de Projetos

Escolaridade – ensino Superior em Engenharia Mecânica ou Técnico em Automação Industrial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência comprovada em desenhos em Software, cargo de liderança, conhecimento e manuseio em Autocad;

10 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Empilhadeira, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) e Movimentação de Materiais atualizados. Preferencial ter conhecimento no sistema FIFO, estoque e expedição. Todos os cursos devem estar atualizados.

1 vaga – Atendente Comercial – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público ou cursos na área e conhecimento de informática básica;

Atividades – realizar o atendimento ao cliente presencial ou por telefone e a análise de crédito para cartões de novos clientes.

2 vagas – Atendente Comercial de Call Center – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público ou cursos na área e conhecimento de informática básica;

Atividades – realizar a prospecção de novos clientes; preenchimento da ficha de cadastro de novos clientes; fornecer informações sobre os produtos, efetuar a venda, acompanhar a performance de venda da carteira de clientes, pós-venda.

1 vaga – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – análise de placas, trocas de componentes, limpeza de circuitos.

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ligar equipamentos, preparar pizzas do cardápio e baseadas nos pedidos personalizados.

3 vagas – Artesão de Cartonagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confecção de caixas de papelão com revestimento em papel especial e vinil.

4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Operador de Empilhadeira;

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas, atividades de pintura, elétrica, hidráulica.

5 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos podem ter experiência nas áreas de conferente, auxiliar de almoxarifado, almoxarifado e auxiliar de estoque;

Atividades – efetuar a etiquetação ou cadastramento de bins no sistema.

2 vagas – Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva de veículos.

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de veículos.

15 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

1 vaga – Crediarista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

Atividades – realizar atividades de caixa, recebendo também pagamentos de boletos, crediário.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários. Elaborar relatórios de viagem e rota. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo.

3 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

Atividades – realizar carga e descarga de mercadorias, coleta e entrega de mercadorias.

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

1 vaga – Técnico Mecânico de Máquinas

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar com coletas de dados de vibração, alinhamento e balanceamento.

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-12, NR-35, Metrologia e ter noções de boas práticas de fabricação. Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades – operar máquina extrusora, de acordo com as especificações, realizar tarefas indicadas pelo operador e separar produtos defeituosos para amostragem de não conformidades.

1 vaga – Supervisor de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica ou Elétrica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de NR 10, NR13, NR35 e Refrigeração, atualizados. Desejável ter os cursos de Leitura de Temperatura e Funcionamento de Compressores. Preferência por pessoas que tenham experiência no ramo de Frigoríficos e que residam na zona Leste;

Atividades – direcionar todos os processos de manutenção mecânica e elétrica da unidade, realizando a programação das manutenções preventivas, preditivas, corretivas e revisões. Manter o sistema de refrigeração da unidade em perfeitas condições de funcionamento.

11 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Operador de Empilhadeira atualizado. Preferencial ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, saber operar máquinas Still Retrátil e residir na Zona Leste;

Atividades – realizar carregamento e descarregamento de produtos e estufagem de contêineres, com ou sem utilização de equipamentos mecânicos, bem como manusear os produtos no armazém, sejam retirando-os ou colocando-os em paletes, gaiolas, containers, estruturas, mesmo que manualmente.

15 vagas – Ajudante de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar o programa de produção, abastecer máquina e efetuar o checklist da máquina.

1 vaga – Suporte de T.I (Menor Aprendiz)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa estar devidamente matriculado no CIEE e estar estudando no turno da tarde;

Atividades – conferir e arquivar documentos impressos ou relatórios diversos, cadastrar dados no computador como planilhas de controle, acompanhar e auxiliar instalação de equipamentos de informática e suporte ao usuário.

1 vaga – Auxiliar de Logística (Menor Aprendiz)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa estar devidamente matriculado no CIEE e estar estudando no turno da tarde;

Atividades – realizar transporte, materiais, armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos e armazenamento de informações.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas atividades de manutenção elétrica, mecânica e hidráulica.

1 vaga – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico ou superior completo em mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar equipamentos mecânicos, realizar manutenção preventiva e corretiva. Conhecimentos mecânicos, componentes e ferramentas.

2 vagas – Auxiliar de Produção I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter o curso de NR-12, NR-35, Metrologia e Noções de Boas Práticas de Fabricação. Preferencial que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades – alimentar máquina extrusora de acordo com matéria prima, realizar tarefas indicadas pelo operador e separar produtos defeituosos para amostragem de não conformidades.

2 vagas – Estágio no Ramo de Atendimento

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Comunicação;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar atendimento ao cliente via ifood ou whatsapp, organizar materiais do setor, preparação das embalagens dos pedidos para despacho.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com empilhadeira;

Atividades – manusear e acondicionar materiais e produtos e efetuar baixa no sistema de estoque.