Sine Manaus disponibiliza 162 vagas de emprego nesta segunda-feira

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 162 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 8/11, de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido (Avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas novas – 54

1 vaga – Controlador de Veículos

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B e conhecimento do Pacote Office; Preferencialmente residir no bairro Santa Etelvina e adjacências: Tarumã, Nova Cidade, Terra Nova, Cidade Nova, Lago Azul, Monte das Oliveiras.

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, recebimento de veículos, acompanhar os serviços dos veículos na oficina.

Vaga disponível até 10/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Diferencial possuir experiências e/ou vivências com vendas externas;

Atividades – Realizar vendas consultivas de produtos e serviços de telefonia, TV e internet para o cliente final.

Vaga disponível até 09/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

14 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Carteira Nacional de Habilitação D dentro do prazo de validade, possuir curso de condutor da resolução 168- Sest/Senat;

Atividades – Conduzir passageiros, atender os usuários e cumprir a rota no horário programado; preencher O.S.

Vaga disponível até 09/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Instrutor Técnico

Escolaridade – Ensino técnico completo em Alimentação;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Atuar preferencialmente em unidades de porte acima de 5.000 refeições/semana; Instruir Cozinheiros, Oficiais de Serviços sobre os padrões das refeições, lanches, cardápios etc. Instruir a equipe sobre práticas de limpeza, higiene, atendimento e controle de qualidade; Avaliar desempenho da equipe, recomendando melhorias e desenvolvimento; Instruir a equipe sobre padrões de desempenho dos serviços e procedimentos de medição.

Vaga disponível até 11/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Supervisor Operacional

Escolaridade – Ensino superior completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Conhecer os contratos das unidades sob sua responsabilidade, garantindo o cumprimento do contrato e a satisfação do cliente, auditar os dados de gestão da unidade através das ferramentas de controle, estabelecer continuamente novas metas para as gerentes de restaurantes para desenvolvê-las e implantar novos contratos. Responsável pelo orçamento anual da unidade a aprovar as alterações de cardápio de sua unidade.

Vaga disponível até 10/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – Ensino técnico completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Responder pelas atividades Operacionais e Administrativas, relacionado a área de higiene e segurança do trabalho; Elaborar e Ministrar Treinamento, acompanhar atividades do dia a dia da cozinha, instruindo os colaboradores sobre os procedimentos de segurança; Investigar causas de acidentes e tomar medidas para eliminar suas causas, preencher relatórios e de outras atividades afins.

Vaga disponível até 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – Ensino superior em Administração;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar no atendimento de solicitações a fornecedores, Habilidade em Negociação para compra de serviços, Habilidade com planilhas de Excel, Acompanhamento de pedidos junto a fornecedores.

Vaga disponível até 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter conhecimento do Pacote Office e Sistemas ERP.

Atividades – Realizar atendimento ao público, apoiar na elaboração de planos, na utilização dos recursos e o cumprimento de prazos em projetos rotineiros e atividades da equipe da qual faz parte, estruturando e sistematizando dados para análise, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter conhecimento do Pacote Office e Sistemas ERP, conhecimento em folha de pagamento, ponto, controle e concessão de benefícios.

Atividades – Apoiar na elaboração de planos, na utilização dos recursos e o cumprimento de prazos em projetos rotineiros e atividades da equipe da qual faz parte, estruturando e sistematizando dados para análise; Estruturar procedimentos e sistematizar informações para dar apoio aos processos da área em que atua; Realizar apresentações sobre ferramentas internas e sistemas operacionais para os públicos interno e externo, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 10/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Operador de Grua

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Operar máquinas e equipamentos de elevação, ajustando comandos, acionando movimentos das máquinas e avaliar condições de funcionamento das máquinas e equipamentos, interpretando painel de instrumentos de medição.

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de Operador de Grua.

Vaga disponível até o dia 12/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar abertura do caixa, conferindo os numerários abastecidos, atender clientes que realizaram as compras de produtos, fornecer informações ou venda de produtos financeiros, informar sobre as formas de pagamento e benefícios, realizar a sangria do caixa conforme solicitação do superior e atuar no crediário captando novos clientes emitindo propostas para análise de crédito.

Requisitos obrigatórios – Ter experiência no ramo do comércio.

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Fiscal

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar emissão de notas fiscais eletrônicas, realizar o lançamento de notas fiscais de entrada, apurar impostos municipais, estaduais e federais.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Zelar pela guarda e patrimônio da residência, identificar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva em todo o ambiente.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Conferente

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a conferência de produtos recebidos e expedidos, contando, identificando, verificando suas características, variedades, datas de fabricação e validade.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 108

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atendimento ao cliente presencial e online via whatsapp e ligação – soldagem e fechamento.

Vaga disponível até 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

3 vagas – Lubrificador de Automóveis

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, realizar inspeções preventivas, conservar ferramentas e materiais para lubrificação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Logística

Escolaridade – Ensino médio completo ou superior cursando em Administração ou Logística;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir pacote office com domínio no excel e elaboração de planilhas; conhecimento no processo de suprimentos de materiais; boa dicção perfil pró ativo;

Atividades – Auxiliar no controle das planilhas, de planejamento de consumo de matérias e uso de equipamentos.

Vaga disponível até 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Loja – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar clientes na loja e atuar na organização dos carrinhos.

Vaga disponível até 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Logística – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar a carga e descarga de mercadorias.

Vaga disponível até 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

5 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, passar e empacotar produtos.

Vaga disponível até 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

5 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, passar e empacotar produtos.

Vaga disponível até 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Analista de Faturamento

Escolaridade – Ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir pacote office avançado e ter experiência no segmento de Logística; Diferencial possuir Espanhol.

Atividades – Faturar boletos e CT-e, acompanhar entrega da mercadoria e rotinas administrativas.

Vaga disponível até 10/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais;

Requisitos obrigatórios – candidato deve possuir curso de Direção Defensiva, MOPP e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 08/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Analista de Recrutamento e Seleção Jr

Escolaridade – Ensino superior em Psicologia completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Elaborar e divulgar vagas e triagens de currículos; agendamento e aplicação de testes; entrevistas coletivas e individuais;

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Jardineiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizam manutenção pertinente aos jardins;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com roçadeira.

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Operar máquinas copiadoras; distribuir cópias solicitadas; receber requisição para cópias devidamente autorizadas; efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades;

Requisitos obrigatórios – Diferencial ter cursos nas áreas de Administrativas, Vendas, Comercial, Marketing e Tecnologia da Informação.

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Desenvolver atividades de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho;

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Atuar na área de manutenção, preparando peças, ferramentas e instrumentos necessários para a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, máquinas, motores, veículos, móveis, circuitos hidráulicos, elétricos entre outras; montar vidros nos encaixes, para efetuar sua instalação, executar serviços de solda ou confecção de pequenas peças de ferro; instalar e efetuar manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva, preditiva e efetuar pintura à mão;

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – Ensino superior em Administração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Planejar as vendas, atendendo clientes e coletando indicadores do mercado consumidor; buscar atingir os resultados por meio de uma integração e colaboração da equipe de trabalho.

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – Ensino superior em Administração completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Dar assistência ao planejamento das áreas de comercialização, marketing e comunicação da empresa; buscar atingir os resultados por meio de sua integração e colaboração na equipe de trabalho; enfrentar desafios com resolutividade para atingir as metas propostas na empresa.

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – Ensino superior em Designer completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Criação e produção de animações para o meio digital; logotipos, marcas e embalagens; definição da aparência e formato de páginas de jornais e revistas; criação visual de sites, blogs, banners para a internet.

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

23 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Organizar e expor mercadorias, bem como solicitar e repor na área de vendas, prestar atendimento ao cliente, oferecer produtos financeiros e informações sobre o pagamento e benefícios, atender às solicitações do caixa quando solicitado referente às mercadorias e garantir a precificação das peças na área de vendas.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga –Técnico de Manutenção de CNC

Escolaridade – Ensino técnico em Manutenção completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar manutenção preventiva e corretiva de máquinas CNC e Torno.

Requisitos obrigatórios – será um diferencial ter cursos em automação, eletrotécnica, eletrônica e mecatrônica.

Vaga disponível até o dia 08/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração, preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos, quando necessário e realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar diariamente a armazenagem de pallets e caixas operando empilhadeira elétrica;

Requisitos obrigatórios – Curso de operador de empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar vendas de produtos no balcão, prospecção, atendimento e pós-venda de clientes.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Supervisor De Loja

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar a equipe, como caixa, entregadores, vendedores e estoquistas. Realiza abertura e fechamento da loja e do caixa.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

