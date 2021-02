Sine Amazonas oferta 43 vagas de emprego nesta quarta (17)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 43 vagas de emprego para esta quarta-feira (17/02). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected].

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

4 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e Áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, experiência com alcance de metas, fluxo de produção, gerir equipes, treinar e desenvolver o time, domínio de sistemas informatizados, com disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em manuseio de empilhadeira (possuir curso de operador de empilhadeira), experiência em conferência de estoque, NF, operações de armazenagem, com disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

2 VAGAS: TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Técnico em Mecânica ou Técnico em Automação;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletrônica, sistema robotizado FANUC, automação industrial, sistema pneumático CLP, com disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, vivência em cozinha industrial, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: ADMINISTRADOR DE SISTEMA OPERACIONAL JR

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em T.I, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em suporte técnico em T.I, com curso técnico em informática, boa comunicação, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimentos gerais em torneamento de peças diversas, rolos de moenda, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade para residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento em máquinas pesadas, curso de NR 35 e possuir CNH B. disponibilidade para residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

5 VAGAS: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem, habilidade para trabalho em equipe, curso de NR 35 e possuir CNH B, curso de operador de retroescavadeira hidráulica, disponibilidade para residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

5 VAGAS: OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, possuir CNH B, curso de NR 35, curso de operador de mini carregadeira (BOB CAT), disponibilidade para residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

5 VAGAS: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, possuir CNH B, curso de NR 35, curso de operador de retroescavadeira, disponibilidade para residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

5 VAGAS: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em rolo compactador (pé de carneiro), possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, possuir CNH B, curso de NR 35, curso de operador de máquinas pesadas, disponibilidade para residir em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

2 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos na área de telecomunicações, CNH categoria B, curso de atendimento ao cliente, boa comunicação, determinação e disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

*Com informações da assessoria