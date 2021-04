Sine Amazonas oferece 84 vagas de emprego nesta terça-feira

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 84 vagas de emprego para esta terça-feira (06/04). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected] l.com.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

10 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos no segmento eletroeletrônico, rotinas em linhas de produção com produtos de médio a grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, desejável experiência em caixa acústica, conhecimento em set-up de linha será um diferencial, curso de leitura de componentes, informática, TBO, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos em indústria de eletroeletrônicos, habilidade na linha de produção com produtos de pequeno a médio porte, montagem de componentes em placas e entre outros produtos, como modem, roteador, controles remotos, disponibilidade de horário para trabalhar em turnos, desejável curso de soldagem manual, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com produtos de pequenos a médio porte, leitura de componentes, conhecimento em todos os postos existentes na linha, conhecimento em elaboração de processos burocráticos, (planilhas, relatórios de absenteísmo, manuseio de documentos), apoio a liderança, performance de treinamento, experiência em soldagem manual (ferro de solda), curso de leitura de componentes, informática, TBO, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa. 10 VAGAS: REVISOR DE SOLDA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos de ferro de solda, soldagem manual e reparos de placas eletroeletrônicas. Curso de leitura de componentes, informática, TBO, soldagem manual, pró-ativo, capacidade de resolução de problemas em linha de produção, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Escolaridade: Curso Técnico em Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Análise, diagnósticos e consertos de placas eletroeletrônicas de produtos: controle remoto, roteadores, conversores digitais, fontes e caixa acústica, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: TESTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento no segmento eletroeletrônico, leitura de componentes, informática, TBO, teste manual ou automático de aparelhos eletroeletrônicos, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em carnes variadas e seus cortes, curso desejável na área de atendimento ao cliente, manipulação de alimentos, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: SUBGERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em supermercados, curso desejável na área de atendimento ao cliente, manipulação de alimentos, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH Categoria E, carteira remunerada /Mopp, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: COSTUREIRA (O)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com habilidade em máquinas industriais, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: CORTADOR DE TECIDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento no ramo de confecção, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimentos em pintura geral de ambientes, ter curso de NR35 atualizado, ter CNH B, boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em manutenção elétrica e mecânica de equipamentos de frota (Scania e Caterpillar), currículo atualizado e documentação completa.

20 VAGAS: CONSULTOR DE OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego.

OBS: Curso de informática básica, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

*Com informações da assessoria