Sine Amazonas divulga 70 vagas de emprego para esta segunda-feira (14)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga 70 vagas de emprego para esta segunda-feira (14/12). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected].

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

16 VAGAS: ANALISTA DE CÁLCULO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Excel completo, Pacote Office intermediário e habilidades com números. Curso de eletrotécnica ou conhecimento em elétrica, currículo atualizado.

16 VAGAS: ANALISTA DE RECURSOS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Excel avançado, Pacote Office e habilidades com números. Currículo atualizado.

16 VAGAS: ANALISTA DE TRIAGEM

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Excel avançado, Pacote Office completo. Curso de eletrotécnica ou conhecimento em elétrica, currículo atualizado.

03 VAGAS: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Excel avançado, Pacote Office, currículo atualizado.

03 VAGAS: ANALISTA DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Excel avançado, Pacote do Office, cursos da área da qualidade, currículo atualizado.

08 VAGAS: MOTOCICLISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH A, moto própria, experiência em entregas na região de Manaus, currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE CÁLCULO

Escolaridade: Ensino Médio Técnico;

Com experiência na área.

OBS: Curso técnico em eletrotécnica, excel avançado, CNH B, currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE RECURSOS

Escolaridade: Ensino Médio Técnico;

Com experiência na área.

OBS: Curso técnico em eletrotécnica, excel avançado, CNH B, currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Carteira de habilitação A ou B veículo próprio, Currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Com e sem experiência em vendas, atendimento ao cliente, possuir CNH A, veículo próprio (moto), currículo atualizado.

02 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter bom relacionamento com equipe proativo, Currículo atualizado.

*Com informações da assessoria