Sine Amazonas divulga 65 vagas de emprego para esta terça-feira (22)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 65 vagas de emprego para esta terça-feira (22). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, no Instagram e Facebook. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

1 Vaga – Motorista

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

Obs.: Habilitação categoria B. Currículo atualizado

3 Vagas – Especialista de Almoxarife I

Escolaridade: Ensino Superior completo

Com experiência na área

Obs.: Conhecimentos em ERP e sistemas de gerenciamento de estoque, domínio em ferramentas de manufatura enxuta, setup de SMT, montagem de kit, movimentação de materiais, sistema da qualidade, 5S, Pacote Office completo. Currículo atualizado

10 Vagas – Operador de Reparo III SMT

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

Obs.: Conhecimentos em reparos e retrabalhos, críticos e não críticos de placas de circuito impresso. Experiência em operação de ferramentas, máquinas e/ou equipamentos para reparos e retrabalhos, conhecimentos em SMT, noções das técnicas de treinamento operacional, informática intermediária (ex: pacote Office, Shop Floor, programa de transferência de materiais), noções das normas de IPC. Desejável inglês básico, desejável noção de eletrônica básica. Currículo atualizado

10 Vagas – Operador de Máquina SMT III

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área

Obs.: Experiência comprovada na área produtiva de produtos eletroeletrônicos, envolvendo todo o processo produtivo necessário para execução do produto fabricado, conhecimentos com máquinas e domínio pleno na área de produção SMT. Conhecimento nas técnicas de treinamento operacional e informática. Currículo atualizado.

10 Vagas – Operador de Máquina SMT IV

Escolaridade: Cursando Ensino Médio

Com experiência na área

Obs.: Experiência comprovada na área de produtos eletroeletrônicos, envolvendo todo o processo de produção necessário para execução do produto fabricado, experiência com máquinas e domínio pleno na área de produção SMT. Conhecimento das técnicas de treinamento operacional, noções das técnicas de liderança. Currículo atualizado

5 Vagas – Especialista de Produção I

Escolaridade: Ensino Superior completo

Com experiência na área

Obs.: Experiência em empresas do segmento de eletroeletrônicos, experiência em processos produtivos SMT, máquinas, domínio na operação de ferramentas máquinas e/ou equipamentos, de todos os postos. Noções da norma IPC -610; manutenção preventiva e preditiva de máquinas e equipamentos de sua área ou linha de atuação, conhecimento em técnicas de treinamento operacional, informática avançada (ex: pacote Office, Shop Floor). Conhecimentos em técnicas de liderança, inglês básico. Currículo atualizado

4 Vagas – Líder de Pátio de Automóveis

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

Obs.: Responsável, ágil, proativo, disciplinado. Currículo atualizado

4 Vagas – Orçamentista de Automóveis

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

Obs.: Responsável, ágil, proativo, disciplinado. Currículo atualizado

4 Vagas – Consultor Técnico de Automóveis

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

Obs.: Responsável, ágil, proativo, disciplinado. Currículo atualizado

3 Vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área

Obs.: Curso desejável na área, NR35, NR10. Ter disponibilidade para trabalhar nos fins de semana. Currículo atualizado

1 Vaga – Coordenador de Vendas Externo

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração ou Gestão Comercial

Com experiência na área

Obs.: Domínio no pacote Office, vivência na área de vendas. Currículo atualizado

10 Vagas – Vendedor Externo

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência

Obs.: Facilidade em relacionamento com pessoas, que se identifiquem com vendas externas, gostar de tecnologia. Currículo atualizado