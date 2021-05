Sine Amazonas divulga 57 vagas de emprego para esta terça-feira

Os interessados devem enviar os currículos para as vagas oferecidas via e-mail.

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 57 vagas de emprego para esta terça-feira (11/05). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.go v.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AUXILIAR DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração;

Com experiência na área.

OBS: Proativo, disciplinado, boa comunicação, bom desempenho, inglês intermediário, Excel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR DE NEGÓCIO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração ou Gestão Comercial;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em acompanhamento de indicadores estratégicos, veículo próprio, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FUNILEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LAVADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PINTOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência.

OBS: Experiência como pedreiro, treinamento de ST, NR18, NR33, NR 35, NR10, pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERIGRAFISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em CorelDraw, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: LÍDER DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Treinamento de ST, cursos de NR12, NR20, pacote office, currículo atualizado e documentação completa.

04 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA SÊNIOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função comprovada em peças de empilhadeira, vivência em atendimento ao cliente, CNH categoria B, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Iniciativa, disposição, empatia, responsável, documentação e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência.

OBS: Ter habilidade em negociação, atendimento ao cliente merchandising, CNH categoria A, moto própria, documentação e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com roçagem, paisagismo, podagem de plantas, utilização e manutenção de roçadeira, podadeira e motosserra, ter curso de NR35, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ASSISTENTE DE MARKETING

Escolaridade: Ensino Superior completo ou Cursando em Marketing, Publicidade e Áreas Afins;

Com experiência na área.

OBS: Com vivência em marketing, marketing digital, vendas, ter CNH categoria A/B, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com roçagem, paisagismo, podagem de plantas, utilização e manutenção de roçadeira, podadeira e motosserra, ter curso de NR35, currículo atualizado e documentação completa.

06 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em sistema de suspensão, freio, arrefeciment o, escapamento, embreagem, injeção, lubrificaç ão automotiva, curso de Mecânica Geral, currículo atualizado e documentação completa.

08 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, em linha de fonte de carregador de notebook, roteador, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

08 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência com produtos de pequenos e médio porte, leitura de componentes, conhecimento em todos os postos existentes na linha, conhecimento em elaboração de processos burocráticos, (planilhas, relatórios de absenteísmo, manuseio de documentos), apoio a liderança, performance de treinamento, experiência em soldagem manual (ferro de solda), curso de leitura de componentes, informática, TBO, capacidade de resolução de conflitos e resolução de problemas de linhas, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

*Com informações da assessoria