Sine Amazonas divulga 32 vagas de emprego para esta segunda-feira (16)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 32 vagas de emprego para esta segunda-feira (16/11).

Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected].

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am).

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

As vagas disponíveis são as seguintes:

01 VAGA: ANALISTA DE MARKETING

ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR COMPLETO (MARKETING)

COM EXPERIÊNCIA.

OBS: COM EXPERIÊNCIA NO COMÉRCIO VAREJO, EM REDES SOCIAIS, VÍDEO, ARTE, ESTAR ATUALIZADO COM AS TENDÊNCIAS DO MERCADO, PROATIVO E COMUNICATIVO E TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

01 VAGA: NUTRICIONISTA

ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR COMPLETO (NUTRICIONISTA)

COM EXPERIÊNCIA.

OBS: TER EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO COM DOMÍNIO EM INFORMÁTICA, TER BOM RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, HABILIDADES PARA TRABALHAR EM EQUIPE E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

06 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

COM EXPERIÊNCIA.

OBS: POSSUIR CNH CATEGORIA E REMUNERADA, CURSO DE MOPP, HABILIDADES PARA TRABALHO EM EQUIPE E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

COM EXPERIÊNCIA.

OBS: POSSUIR CNH CATEGORIA A, MOTO PRÓPRIA COM DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA, TER BOA COMUNICAÇÃO, HABILIDADES PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

01 VAGA: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO (CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM)

COM EXPERIÊNCIA.

OBS: COM EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, COM CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TER PRÁTICA EM TRATAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS, TER BOA COMUNICAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

01 VAGA: OPERADOR DE TELEMARKETING

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

COM EXPERIÊNCIA.

OBS: TER EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, BOM DOMÍNIO DE INFORMÁTICA, BOA COMUNICAÇÃO, HABILIDADES PARA ATENDIMENTO AO CLIENTE E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

15 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO COM EXPERIÊNCIA.

OBS: COM EXPERIÊNCIA EM VENDAS E NEGOCIAÇÃO, CAPTAÇÃO DE CLIENTES, TER DOMÍNIO DO PACOTE OFFICE, BOA COMUNICAÇÃO, E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

01 VAGA: AUXILIAR DE BALCÃO

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

SEM EXPERIÊNCIA.

OBS: COM BOA COMUNICAÇÃO, TER HABILIDADE PARA TRABALHAR EM EQUIPE, SER PROATIVO, TER CURSO DE INFORMÁTICA ATUALIZADO, BOA COMUNICAÇÃO, E DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

01 VAGA: PADEIRO

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

COM EXPERIÊNCIA.

OBS: TER EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, VIVÊNCIA NO PREPARO DE MASSAS, BOM RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, HABILIDADES PARA TRABALHAR EM EQUIPE E BOA COMUNICAÇÃO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

02 VAGAS: PIZZAIOLO

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

COM EXPERIÊNCIA.

OBS: TER EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, VIVÊNCIA NO PREPARO DE MASSAS, BOM RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, HABILIDADES PARA TRABALHAR EM EQUIPE E BOA COMUNICAÇÃO; CURRÍCULO ATUALIZADO.

02 VAGAS: APRENDIZ – PCD

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSANDO

SEM EXPERIÊNCIA.

OBS: COM BOA COMUNICAÇÃO, TER HABILIDADE PARA TRABALHAR EM EQUIPE, SER PROATIVO; CURRÍCULO ATUALIZADO.