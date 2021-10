Sine Amazonas divulga 24 vagas de emprego nesta quinta-feira

O Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 24 vagas de emprego para esta quinta-feira (28/10). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

05 VAGAS: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em direcionamento de equipe para serviços de conservação e limpeza, conhecimento em enceradeiras, lavadoras de piso, jateadora industrial, conhecimento em limpeza de pisos em geral, desejável ter cursos na área de limpeza e liderança, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PREPOSTO EXTERNO ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento amplo em rotinas administrativas e departamento pessoal na área industrial, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: LÍDER DE SERVIÇOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em liderança de equipes, conhecimento em enceradeiras, lavadoras de piso, jateadora industrial, conhecimento em limpeza de tipos de pisos em geral, desejável ter cursos na área de limpeza e liderança, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria D, ter noções básicas de mecânica e primeiros socorros, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

03 VAGAS: EDUCADOR AMBIENTAL – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

