Sine Amazonas divulga 178 vagas de emprego para esta quarta-feira (02)

Os currículos devem continuar sendo encaminhados via e-mail apenas quando as vagas forem divulgadas nas redes sociais da Setemp.

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 178 vagas de emprego para esta quarta-feira (02/06). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador, no endereço eletrônico (www.portaldotrabalhador.am.go v.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: LANTERNEIRO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em lanternagem de ônibus e micro-ônibus, chapeamento, fibra, recuperação de carros batidos, preparação de Chapa para pintura, colocação de vidros e para-brisas, etc, disponibilidade de horário, disponibilidade para folgar por escala, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em logística ou carga aérea, organizado, pontual, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, curso de Excel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, curso de informática avançada, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Sem experiência.

OBS: Afinidade com desenho, gostar de arte de uma forma geral, gostar de tecnologia, ferramentas de computação gráfica, ser criativo e inovador, necessário ter conhecimento em AUTOCAD, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Treinamento de ST, NR 18, NR 33, NR 35, NR10, pacote office completo, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso técnico em mecânica, eletrotécnica ou mecatrônica, experiência com manutenção de grupo gerador, compressor ou plataforma, curso de NR10, CNH categoria A ou B, disponibilidade para viagem, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE TRATORES AGRÍCOLAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: TRABALHADOR RURAL (P)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: MOTORISTA LUBRIFICADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE PÁ MECÂNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Habilitado com experiência, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: TÉCNICO DE ENGENHARIA DE PROCESSO SR

Escolaridade: Técnico Completo em Eletrônica, Mecatrônica, Automação, Telecomunicação e Áreas Correlatas;

Com experiência na área.

OBS: Experiência no processo de teste de placas eletrônicas de notebook e smartphones, domínio em manutenção, configuração e programação de equipamentos de teste e inspeção SMT, domínio em ferramentas de melhoria contínua, kaizen e poka yoke, domínio em utilização de multímetro e paquímetro, informática intermediária (ênfase em Excel e Power Point), inglês intermediário, experiência em manutenção, configuração e programação de maquinário Panasonic, processo produtivo SMT, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PREPARADOR AUTOMOTIVO PINTURA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em concessionária, ágil, proativo, disciplinado, com teste de Covid-19 negativo, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Escolaridade: Técnico Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência, ensino técnico em eletrônica, Excel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Técnico completo;

Com experiência na área.

OBS: Necessária comprovação de curso de refrigeração, experiência em sistemas de refrigeração tipo splits, splitão, fancoil, chiller, setfree, Vrf, motores de indução e comando elétrico, cursos de NR10, NR35, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MOTORISTA DE JULIETA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em direção de caminhões de porte tipo: canavieiro, bitrens, carretas ou basculantes, CNH categoria E, Moop e Direção Defensiva, documentação completa e currículo atualizado.

16 VAGAS: TRABALHADOR RURAL (V)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: AJUDANTE DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na função, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino Superior completo em Contabilidade;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em comércio de varejista de eletroeletrônico, utilidades domésticas em geral, artigos de decoração, conhecimento na plataforma siscomex, em legislação e rotinas com armazém geral, controle de operações, conhecimento na legislação de documentos eletrônicos, nf-e/ct-e, legislação de ICMS, IPI, PIS, COFINS, INSS, conhecimento comprovada em incentivos fiscais da Zona Franca, Excel avançado, conhecimento em sistema winthor módulo de importação, habilitado, atualizado em legislação e impostos federais, estaduais, municipais, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FUNILEIRO/LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em concessionária, ágil, proativo, disciplinado, com teste de Covid-19 negativo, Excel, pacote office, atendimento ao cliente, conhecimento nas atividades de oficina mecânica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

53 VAGAS: AGENTE DE SANEAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Sem experiência.

OBS: Possuir curso de NR18, documentação completa e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria