Sine Amazonas divulga 171 vagas de emprego para esta quinta-feira (19)

A Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 171 vagas de emprego para esta quinta-feira (19/12). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

03 VAGAS: ANALISTA DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou completo (Engenharia de Produção)

Com experiência, com conhecimento na área, cursos na área, proativo, comunicativo.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

04 VAGAS: TÉCNICO EM SECRETARIADO

Escolaridade: Ensino Médio completo e curso técnico em Secretariado

Com experiência na função, com habilidades em edição e elaboração de textos, que tenha boa comunicação e comprometimento.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência, com conhecimento em cortes e técnicas para amanhar peixes incluindo retirar as espinhas, proativo, comunicativo.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

100 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função, com cursos de Rede de Distribuição 90h, NR10, NR35 e SEP; possuir CNH B, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

05 VAGAS: SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função, acompanhamento da vendas externas, experiência em atendimento ao cliente, vivência em gerenciamento de equipes, possuir curso de informática básica, proativo, comunicativo.

OBS.: Será diferencial possuir CNH AB.

Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: COORDENADOR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior completo (Engenharia Civil ou Elétrica)

Com experiência, conhecimento em manutenção predial: chiller, fan coil, subestação, coordenar equipes e atividades externas de atendimento ao cliente, comunicativo e proativo.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência em cozinha industrial, prática no preparo de refeições em grandes quantidades, com habilidades para trabalho em equipe.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência em pizzaria, prática no preparo de massas em geral, proativo e comunicativo.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência em restaurante, proativo e comunicativo.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: ELETRICISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência em autos, carretas e cavalos mecânicos.

OBS.: que tenha disponibilidade de horário

(Documentação completa).

02 VAGAS: MECÂNICO DE AUTO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência em carretas, trollers e cavalos mecânicos.

OBS.: que tenha disponibilidade de horário

(Documentação completa).

02 VAGAS: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência em carretas.

OBS.: que possua curso de borracheiro de carreta e cavalo mecânico.

Que tenha disponibilidade de horário

(Documentação completa).

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: experiência em cortes, diversos tipos de preparos, convivência em vivência cozinha industrial e processamento de proteína em grandes quantidades.

Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: COZINHEIRO À LA CARTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

Obs.: Com experiência em cozinha à lá carte e cursos na área de cozinha.

Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: OPERADOR DE VENDAS E SERVIÇOS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência, conhecimento em vendas na área de vestuário, prática e bom atendimento ao cliente, proativo e comunicativo.

OBS.: mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência.

OBS.: mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: EMPACOTADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função, com experiência em vendas e atendimento ao público, conhecimento no salão de loja na área de varejo calçadista, proativo e comunicativo.

OBS.: Mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: ESTOQUISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função, com experiência em vendas e atendimento ao público, conhecimento no salão de loja na área de varejo calçadista, proativo e comunicativo.

OBS.: Mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

06 VAGAS: VENDEDOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função, com experiência em vendas e atendimento ao público, conhecimento no salão de loja na área de varejo calçadista, proativo e comunicativo.

OBS.: Mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função, com experiência em vendas e atendimento ao público, proativo e comunicativo.

OBS.: Mobilidade para trabalhar e disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: GARI (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com ou sem experiência.

OBS.: mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: ELETRICISTA AUXILIAR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em manutenção elétrica, corretivas e preventivas.

OBS.: que tenha curso de NR10, SEP e NR35.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência.

OBS.: mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria